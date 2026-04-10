鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-10 09:52

《NBC 新聞》報導美國總統川普週四 (9 日) 表示，對與伊朗達成和平協議「非常樂觀」，並透露由副總統范斯率領的外交代表團即將前往巴基斯坦，展開關鍵談判，目標是結束已持續近六週的衝突。

川普：美國與伊朗達和平協議「非常樂觀」(圖：shutterstock)

川普接受訪問時指出，伊朗領導人在閉門會談中的態度較對外發言更為理性，並稱對方「正在同意必須同意的條件」，同時強調若未能達成協議，「後果將非常慘痛」。

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美伊之間的短暫停火已出現不穩跡象。以色列持續對黎巴嫩南部發動攻擊，影響整體談判氛圍。伊朗警告，以色列持續對黎巴嫩的軍事行動可能破壞整體談判進程，甚至導致停火破局。

美國高層官員透露，川普日前已致電以色列總理尼坦雅胡，要求降低軍事行動強度，以利後續談判推進。

川普也證實此事，宣稱以色列正逐步收斂行動。

川普指出：「我和尼坦雅胡談過，他會低調一點，我認為各方都應該稍微克制。」副總統范斯稍早亦表達類似立場，認為以色列應適度節制對黎巴嫩的攻勢。

不過，歐洲多國領袖呼籲將黎巴嫩納入停火範圍，但以色列方面仍未鬆口。

尼坦雅胡強調，停火行動不包括真主黨，以軍將持續對其進行打擊，同時宣布將與黎巴嫩展開直接談判。

黎巴嫩是否納入停火範圍，已成為各方分歧的關鍵焦點。伊朗主張應涵蓋黎巴嫩戰線，美國與以色列則明確排除，使停火基礎出現裂痕。

在戰事方面，黎巴嫩衛生部表示，以色列最新一輪攻擊已造成至少 250 名平民死亡，衝突仍持續升高。

荷姆茲海峽航運尚未明顯恢復。數據顯示，停火首日僅有少數船隻通行，且未見油輪，市場對伊朗是否真正放鬆對該戰略水道的控制仍存疑慮。

阿拉伯聯合大公國官員直言，目前海峽通行仍受到限制，並未完全開放。

此外，巴基斯坦已加強首都安全部署，準備迎接此次高層會談。

根據伊朗官媒發出的最高國家安全委員會聲明，伊朗的 10 點和平方案包括維持對荷姆茲海峽的控制權，以及要求美軍撤出區域基地。