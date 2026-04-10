繼Meta後 CoreWeave又拿下Anthropic算力大單 股價強彈逾10%

鉅亨網編譯許家華 2026-04-11 04:16

美國專注於人工智慧雲端運算的 CoreWeave(CRWV-US) 股價周五 (10 日) 大漲約 10%，主因為 AI 新創公司 Anthropic 同意向其租用運算資源，進一步推升市場對 AI 基礎設施需求的樂觀預期。

（圖：Shutterstock)

CoreWeave 在聲明中指出，雙方合作將由公司協助 Anthropic 建置並部署其廣受歡迎的 Claude 人工智慧模型。合作初期將採取「分階段基礎設施部署」模式，未來具備進一步擴展的空間，顯示雙方合作具有長期成長潛力。

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此次合作消息發布前不久，CoreWeave 才剛與 Meta Platforms(META-US) 簽署一項總值 210 億美元的重大合約，將為這家社群媒體巨頭提供雲端運算能力，支援其打造先進 AI 工作負載所需的數位基礎設施。在該消息公布後，CoreWeave 股價周四收高，周五又大漲 10.87%，收在每股 102 美元。

Meta 正積極投入 AI 基礎建設，以強化其在生成式 AI 與大型模型領域的競爭力，而與 CoreWeave 的合作被視為其關鍵布局之一。

總部位於美國紐澤西州的 CoreWeave，主要營運資料中心，並配置輝達 (NVDA-US) 高階圖形處理器 (GPU)，提供大規模運算能力。這類運算資源正成為包括 Meta 在內的大型科技公司競相爭奪的關鍵基礎設施。