停火難壓油價！原油仍盤旋100美元 三大因素撐盤

鉅亨網編譯許家華 2026-04-11 06:00

在伊朗與相關各方宣布停火進入第三天之際，國際油價仍維持高檔震盪，接近每桶 100 美元水準，反映市場對供應中斷與地緣政治風險的持續憂慮。分析指出，包括荷姆茲海峽通行受阻、沙烏地阿拉伯產能受損，以及停火協議脆弱等因素，均為油價居高不下的主因。

（圖：REUTERS/TPG）

美國總統川普表示，伊朗在維持荷姆茲海峽石油運輸方面「表現非常糟糕」，進一步加劇市場對能源供應的疑慮。

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市場數據顯示，周五 (10 日) 國際基準布蘭特 (Brent) 原油期貨報每桶 95.78 美元，下跌 0.1%，而西德州中級原油 (WTI) 期貨則小幅上漲 0.1% 至每桶 98 美元，兩者在前一交易日均收高，此前曾出現大幅回落。

沙烏地阿拉伯方面透露，近期攻擊已對其能源基礎設施造成明顯衝擊。一條東西向輸油管線的泵站遭襲，導致每日輸送能力減少 70 萬桶；同時，針對生產設施的攻擊使整體產能減少約 60 萬桶，相當於全國產量約 5%。這些供應中斷使市場重新評估全球原油供給穩定性。

除產能受損外，荷姆茲海峽的航運仍未完全恢復。根據船舶追蹤機構 Kpler 數據，周四僅有 1 艘液化天然氣運輸船成功通過，另有 14 艘仍滯留；同日僅觀察到 1 艘原油油輪通行。此前周三共有 5 艘船隻通過，但均為散裝貨船而非油輪。至周五清晨，航道幾乎無船嘗試通行，顯示關鍵能源運輸動脈仍處於低效運作狀態。

分析機構指出，即使航運逐步恢復，從波斯灣運往主要進口國的平均航程仍需約 3 至 4 週時間。高盛分析師表示，即便未來幾日運輸量開始增加，買家在未來一個月內仍需依賴庫存或替代供應來源，短期供應壓力難以迅速緩解。

此外，市場亦關注停火協議的穩定性川普已要求以色列總理納坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 降低對黎巴嫩的軍事行動，以避免影響停火進程。報導指出，以色列與黎巴嫩駐美大使預計將於下週在華盛頓會談，試圖緩解緊張局勢。

同時，美國與伊朗原訂於周六在伊斯蘭馬巴德舉行會談，但是否如期進行仍取決於區域局勢發展，特別是黎巴嫩局勢變化。

為因應潛在供應風險，日本首相高市早苗表示，將於下月初釋出額外相當於 20 天用量的石油儲備，以穩定國內能源供應。