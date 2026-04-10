鉅亨網編譯段智恆 2026-04-11 00:46

美國總統川普周五 (10 日) 表示，若美伊在巴基斯坦舉行的和平談判未能取得成果，美方已準備動用軍事力量恢復對伊朗的打擊行動，凸顯談判前夕局勢升溫。川普同日也在社群平台 Truth Social 連發貼文，批評伊朗「毫無籌碼」，進一步升高對峙氣氛。

川普接受《紐約郵報》(New York Post) 訪問時指出，美國正在「裝載最先進的武器」，為可能的軍事行動做準備。他強調，若談判破局，這些武器將「非常有效地」投入使用，並預計約 24 小時內即可看出談判結果。

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目前，美國副總統范斯正率領代表團前往巴基斯坦伊斯蘭馬巴德，與伊朗展開新一輪談判。此次會談是在雙方本周稍早達成為期兩週停火協議後進行，但該協議基礎仍不穩固。

伊朗方面則持續釋出強硬立場。國會議長卡利巴夫表示，在黎巴嫩停火與伊朗遭凍結資產釋放等條件未達成前，不應啟動談判，進一步加劇雙方分歧。

在此背景下，川普在社群平台 Truth Social 連發兩則貼文，針對伊朗釋出強硬訊號。他指出，伊朗目前「沒有任何籌碼」，僅能透過干擾國際水道進行短期施壓，試圖影響全球局勢，並直言伊朗之所以「仍然存在」，只是為了與美方進行談判。

圖：川普 Truth Social

川普同時批評，伊朗在面對媒體與公共關係操作上表現優於其實際軍事能力，暗指其對外宣傳強於戰場表現。相關言論凸顯美伊談判前夕雙方立場依舊強硬，也反映出停火協議基礎仍顯脆弱，為後續談判增添不確定性。

圖：川普 Truth Social

此外，停火協議內容也出現爭議。伊朗主張協議應涵蓋黎巴嫩停火，但美國與以色列則否認相關說法，使協議執行面臨不確定性。