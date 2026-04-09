鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-04-10 06:01

美股週四 (9 日) 上演逆轉行情，在以色列總理 Benjamin Netanyahu 同意與黎巴嫩展開直接談判後，市場對中東停火協議前景轉趨樂觀，帶動三大指數全面收高。

標普 500 收紅 0.62%，連續第七個交易日攀升，創下自去年 10 月以來最長連漲紀錄。

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市場漲勢主要出現在尾盤，以色列總理尼坦雅胡宣布，以色列同意與黎巴嫩進行直接談判，焦點將放在解除伊朗支持的真主黨武裝行動。

儘管尼坦雅胡強調，談判期間仍將持續在黎巴嫩的軍事行動，但市場解讀為衝突降溫的重要進展，提振投資人信心。美國國務院宣布下週於華府主持以色列與黎巴嫩停火談判。

美方已要求以色列縮減攻勢，以確保美伊談判順利推進。同時，美國總統川普表示，他對與伊朗達成協議「非常樂觀」，不過包括以色列在黎巴嫩的軍事行動，以及荷姆茲海峽是否全面開放等關鍵議題仍待解決。

油價從週四盤中逾每桶 100 美元的高點回落，美國西德州原油期貨收漲 5%，報每桶 99 美元；布蘭特原油期貨升 2%，報每桶 97 美元，從前一日創下自 2020 年 4 月以來最大跌幅中反彈。

美股週四 (9 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 275.88 點，或 0.58%，報 48,185.80 點。

那斯達克指數上漲 187.42 點，或 0.83%，報 22,822.42 點。

S&P 500 指數上漲 41.85 點，或 0.62%，報 6,824.66 點。

費城半導體指數上漲 178.62 點，或 2.10%，報 8,689.53 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 158.84 點，或 1.08%，報 14,855.51 點。

11 大板塊漲多跌少，由非必需消費與工業領軍上攻，能源與醫療則逆勢走弱 (圖：FINVIZ)

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭走勢分歧、整體偏強。Meta (META-US) 勁揚 2.61%；蘋果 (AAPL-US) 溫和上漲 0.61%；Alphabet (GOOGL-US) 小幅走高 0.37%；微軟 (MSFT-US) 微幅回落 0.34%；亞馬遜 (AMZN-US) 飆升 5.60%。

台股 ADR 漲跌互見。台積電 ADR (TSM-US) 下滑 0.11%；日月光 ADR (ASX-US) 明顯走高 1.53%；聯電 ADR (UMC-US) 溫漲 0.63%；中華電信 ADR (CHT-US) 小幅回檔 0.35%。

企業新聞

凱雷集團 (CG-US) 旗下 70 億美元私人信貸基金因投資人申請贖回比例達 15.7%，已對資金贖回設限。該股收低 0.021% 至每股 48.17 美元。

AI 基礎建設需求持續升溫，CoreWeave 與 Meta (META-US) 達成 210 億美元長期合作，將供應運算能力至 2032 年。Meta 週四走高超 2% 至每股 628.39 美元。

英特爾 (INTC-US) 強升逾 4% 至每股 61.72 美元。英特爾週四宣布，Alphabet (GOOGL-US) 旗下 Google 已承諾採用其未來世代 Xeon 處理器與相關晶片，用於資料中心。

雪佛龍 (CVX-US) 週四走弱 1.31% 至每股 190.36 美元，雪佛龍表示，受中東戰事影響，其一季產量降幅最高達 6%，這與本週埃克森美孚稍早釋出的產量下滑訊息相呼應。

華爾街分析

LPL Financial 經濟學家 Jeff Roach 表示：「即便在戰爭爆發之前，醫療與金融服務的通膨壓力就已經相當明顯，目前距離通膨實質改善仍有一段距離。」

eToro 分析師 Bret Kenwell 指出，現有數據尚未反映近期能源價格上漲的影響，即將公布的消費者物價指數 (CPI) 將更具指標性。市場預期 CPI 將月增 0.9%，為自 2022 年以來最大單月升幅。

Janus Henderson Investors 投資專家 Bradford Smith 指出：「市場目前關注的核心在於停火是否具持續性、荷姆茲海峽的航運流量，以及最終能否達成真正的長期協議。」