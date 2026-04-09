鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-10 05:40

美國週四 (9 日) 宣布，將於下週主持以色列與黎巴嫩停火談判，顯示中東局勢在多方斡旋下出現新一輪外交動作。美國國務院官員證實，相關會談將在華府舉行，聚焦推進現階段停火談判進程。

該名官員表示：「我們可以確認，國務院將於下週舉行一場會議，與以色列與黎巴嫩討論持續中的停火談判。」

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根據外媒報導，此次會談將由美國駐黎巴嫩大使伊薩 (Michel Issa) 率團出席；以色列方面由駐美大使萊特 (Yechiel Leiter) 代表；黎巴嫩則由駐美大使娜達．哈馬迪－莫阿瓦德 (Nada Hamadeh-Moawad) 與會。

黎巴嫩總統奧恩 (Joseph Aoun) 稍早指出，與以色列達成停火並進一步展開直接談判的構想，已在國際層面逐步累積正面動能，顯示外交解方正逐漸成形。

不過，地面情勢仍持續緊繃。儘管美國與伊朗已宣布為期兩週的停火安排，以色列自週三起仍擴大對黎巴嫩的空襲行動，造成至少 303 人死亡、1,150 人受傷，凸顯停火範圍與執行仍存在落差。

針對停火是否涵蓋黎巴嫩，各方說法依然分歧。

巴基斯坦調解方與伊朗方面認為協議應包括黎巴嫩，但美國與以色列則明確否認，成為後續談判的重要爭議焦點。