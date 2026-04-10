鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-10 08:10

這款新車可能象徵這家總部位於德州奧斯汀的電動車大廠，重新將策略重心轉向大眾市場車型。

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路透指出，特斯拉近幾周已與供應商接洽，討論新車的製造流程與零組件規格。該車將不同於現有的 Model 3 與 Model Y，非兩者的衍生版本。

三名消息人士向路透表示，該車將在特斯拉上海工廠生產，其中一人補充，公司也計劃將生產擴展至美國與歐洲。

新車車長約 4.28 公尺，明顯短於 Model Y 約 4.79 公尺，價格則將顯著低於特斯拉入門款 Model 3 在美國約 3.7 萬美元的起售價。

報導指出，成本降低部分來自較小的電池、單一電動馬達，以及約 1.5 公噸較輕的車重，相比之下 Model Y 約為 2 公噸。

這項計畫仍處於早期開發階段，今年內不太可能開始量產，目前也尚不清楚特斯拉是否已正式核准該車型進入生產。