穆吉塔巴最新聲明：荷姆茲管控將進入「新階段」

鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-10 05:08

伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼 (Mojtaba Khamenei) 週四 (9 日) 發表最新聲明，伊朗人民在對美國和以色列的戰爭中取得「決定性勝利」，荷姆茲海峽管控將「必然進入一個新階段」，同時強調德黑蘭將對戰爭造成的所有損失提出賠償要求，這被視為伊朗對區域局勢與後續談判釋出的最新強硬訊號。

該聲明由其辦公室發布，時間點正值其父、前最高領袖阿里．哈米尼 (Ali Khamenei) 遇害滿 40 天。

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聲明將其父之死形容為伊朗國家「沉重且具有歷史性的打擊」，也是近代最痛苦的時刻之一，並指出當前局勢是延續其路線與遺志的重要階段。

穆吉塔巴最新聲明正值前最高領袖阿里．哈米尼 (Ali Khamenei) 遇害滿 40 天 (圖：SHUTTERSTOCK)

在荷姆茲海峽議題上，穆吉塔巴表示，伊朗將推動該戰略水道進入新的管理與戰略階段，市場關注此舉是否意味著航運與能源通行機制將出現重大變化。

外界普遍認為，荷姆茲海峽掌握全球約五分之一石油運輸命脈，任何政策轉變都可能對國際油市與航運安全產生直接衝擊。

在責任與賠償問題上，穆吉塔巴態度強硬。

他指出：「我們絕不會讓那些攻擊我國的犯罪侵略者逍遙法外。」並強調伊朗將「要求對所有損失進行賠償，包括烈士與傷者的鮮血代價」。

穆吉塔巴最新聲明發出之際，正值伊朗與美國準備展開新一輪談判之際。目前雙方預計於週六在巴基斯坦展開會談，並在巴基斯坦調解下進行，時間可能延續至兩週。

伊朗方面強調，此次談判旨在敲定潛在協議細節，但並不代表衝突已經結束。

穆吉塔巴同時警告，強調伊朗仍保有軍事回應能力。他表示：「我們的手已經扣在扳機上」，並警告對手任何誤判都將遭到果斷回擊。

回顧戰事，自 2 月 28 日以色列與美國對伊朗發動攻勢以來，中東局勢持續升溫，已造成至少 3,000 人死亡，其中包括前最高領袖哈米尼。

伊朗則以無人機與飛彈展開反擊，攻擊範圍涵蓋以色列、約旦、伊拉克及多個駐有美軍的波灣國家，導致基礎設施受損並干擾全球能源與航空運作。

儘管美伊週二 (7 日) 宣布為期兩週的停火，但已出現鬆動跡象，以色列持續在黎巴嫩南部發動攻擊，該地為伊朗支持的真主黨主要據點。

兩名美國高層官員透露，美國總統川普 (Donald Trump) 要求以色列總理尼坦雅胡降低軍事攻擊，以確保談判順利進行。

川普週四接受 NBC 新聞訪問時證實，他確實已致電尼坦雅胡收斂行動，同時，他對美伊達成和平協議「非常樂觀」。

川普稱，伊朗領導人在閉門會談中的態度與對外發言「差異很大」，形容對方「更加理性」，並稱伊朗「正在同意所有必須同意的條件」。

川普更強調：「記住，伊朗已被擊敗，他們沒有軍隊。」同時他警告，若美伊無法達成協議，「代價將非常慘痛」。