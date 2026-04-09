不走保守路線！重金押注AI恐讓市場不耐煩 亞馬遜賈西：一生僅見的機會

鉅亨網編譯許家華 2026-04-10 04:00

亞馬遜 (AMZN-US) 執行長賈西 (Andy Jassy) 周四 (10 日) 發布年度致股東信，再度向華爾街強調，公司高達約 2000 億美元的人工智慧投資具備長期價值，並直言「不會採取保守策略」，將全力爭取在 AI 領域成為具影響力的領導者。

（圖：REUTERS/TPG）

賈西在信中表示，亞馬遜正把握「一生僅見的機會」，未來的營收、營業利益與自由現金流將因此顯著擴大。他指出，公司 2026 年資本支出預計約 2000 億美元，其中大部分將投入 AI 基礎建設，包括資料中心、晶片與網路設備，規模不僅高於其他科技同業，也較去年大幅成長近 60%。

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儘管市場對於龐大投資回收時間感到不耐，亞馬遜股價今年以來表現疲弱，但在財報與股東信發布後，股價周四大漲逾 5%，年初至今漲幅仍不到 1%。投資人關注焦點集中在 AI 支出何時能轉化為實際獲利。

賈西首度揭露，亞馬遜雲端事業的 AI 相關收入年化規模已達 150 億美元，顯示需求持續強勁。他強調，這筆 2000 億美元資本支出並非憑空押注，而是建立在客戶需求與訂單承諾之上，公司已取得「相當大比例」的客戶承諾，預期多數投資將於明年及 2028 年開始實現收益。

此外，亞馬遜自研晶片業務表現亮眼，包括 Graviton 處理器、Trainium AI 晶片及 Nitro 架構，年化營收已突破 200 億美元，且年增率達三位數，成為公司新的成長引擎之一。

在基礎建設方面，亞馬遜同日宣布將於密西西比州中部投資 120 億美元興建新資料中心，使其在當地總投資額達 250 億美元。公司並表示，將負擔新建能源基礎設施與當地電網升級的全部費用，以支撐 AI 運算需求。

賈西也回顧創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 過去面對市場質疑時的策略，當年亞馬遜長期未獲利，但持續投入雲端運算、物流倉儲與裝置業務，最終建立多項主導市場的核心事業。他表示，當前公司正打造新的「支柱型業務」，包括晶片、雜貨、快速配送服務及新興的 Leo 衛星網路服務。