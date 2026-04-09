鉅亨網新聞中心 2026-04-09 15:00

曾是美國總統川普長期盟友、知名保守派媒體人卡爾森 (Tucker Carlson) 周三 (8 日) 在其最新的節目中，對美伊停火協議表達了強烈譴責。卡爾森指出，這並非華盛頓的勝利，而是實質上的「慘敗」。他強調，川普政府投入了數千億美元的軍事開支，卻未能實現伊朗的政權更迭，且美軍在中東的基地遭受了重大破壞。

卡爾森警告，這場戰爭若持續下去，只會導致美國進一步退化、破產，甚至引發核戰。他同時批評，儘管美國耗資巨大，伊朗至今仍牢牢掌握著荷姆茲海峽的控制權。

‌



以色列「永恒黑暗行動」衝擊脆弱和平

在停火協議宣布僅數小時後，以色列國防軍對黎巴嫩境內超過 100 個目標發動了代號為「永恒黑暗行動」(Operation Eternal Darkness) 的大規模空襲，造成至少 254 人死亡、逾千人受傷。卡爾森對此痛批，以色列總理納坦雅胡是在利用美國的力量服務於外國利益，其行為摧毀了川普宣布的停火協議，並主張美國應立即與以色列「脫鉤」。

然而，川普在受訪時明確表示，美伊達成的臨時停火協議並不包括黎巴嫩，他將其視為「獨立的小規模衝突」。此立場引發國際社會的不滿，包括法國、澳洲、英國、加拿大及調停國巴基斯坦在內的多國均堅持，停火必須涵蓋包括黎巴嫩在內的所有戰線，否則脆弱的和平將面臨崩潰。

MAGA 陣營內訌與區域局勢惡化

在美國國內，川普的支持陣營「MAGA」也因這份協議陷入空前分裂。鷹派如電台主持萊文 (Mark Levin) 痛批協議是「徹頭徹尾的災難」，認為此舉無異於向伊朗投降。與此同時，行政系統內部也出現決裂，前國家反恐中心主任肯特 (Joe Kent) 此前已憤怒辭職，聲稱政府正被外部勢力操縱。