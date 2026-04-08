鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-04-08 19:10

中國外交部與北韓官媒周三 (8 日) 同步宣布，中共中央政治局委員、外交部長王毅應北韓外務省邀請，將於 4 月 9 日至 10 日對北韓進行為期兩天的正式訪問。這不僅是王毅自 2019 年 9 月以來首度訪問北韓 (朝鮮)，更被視為在複雜國際形勢下，中朝雙邊加強高層戰略互動、深化合作的重要信號。

5月川習會前 王毅睽違6年餘再訪北韓(圖:shutterstock)

此次行程中，王毅預計將與北韓外相崔善姬舉行會談，兩人曾於 2025 年 9 月在北京會晤。外界普遍預期王毅將拜會北韓最高領導人金正恩。

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此訪背景正值中朝高層往來日益頻繁，自 2025 年 10 月中國國務院總理李強赴平壤出席勞動黨建黨 80 周年活動後，兩國關係在「中朝友好年」框架下持續升溫。隨著疫情後兩國恢復直接鐵路與航空服務，雙方正致力於鞏固因地緣政治變化而受影響的傳統友誼。

王毅此行的時機極具戰略考量，恰逢美國總統川普預定於 5 月訪中與習近平會晤。外界推測，王毅可能在此行中就半島局勢與北韓交換意見，甚至為潛在的「川金會」探路。川普過去曾多次表示與金正恩「關係良好」，南韓方面也正嘗試促成雙方再度會面。

儘管外交活動頻繁，地區局勢依然暗潮洶湧。北韓於王毅訪朝前夕，再度朝日本海試射多枚彈道飛彈以展示武力。