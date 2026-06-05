〈美股早盤〉5月非農遠高於預期 升息憂慮加劇 標普、那指下挫

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-05 21:41

5月非農遠高於預期 升息憂慮加劇 標普、那指下挫(圖:shutterstock)

根據美國勞工統計局的數據，5 月份非農就業人數增加了 17.2 萬人，遠高於經濟學家先前預測的 8 萬人。此外，前兩個月的就業數據也獲得上修，這使得過去三個月的平均增長達到兩年多來的最強勁水準。市場對於聯準會下一步行動可能轉向「升息」的猜測急劇升溫，導致股債雙殺。

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儘管失業率仍穩定維持在 4.3%，且平均時薪增長了 0.3%，但這份出乎意料的就業報告顯示出美國經濟的韌性。高盛資產管理的 Lindsay Rosner 形容這是一場「就業大噴發」，並指出這讓聯準會無需擔憂勞動力市場，進而將焦點完全轉向通膨壓力。摩根士丹利財富管理的 Ellen Zentner 也認為，這將使市場和聯準會持續關注通膨帶來的威脅。

強勁的數據迅速反應在債券市場上。兩年期美國公債殖利率攀升 10 個基點至 4.14%，而 10 年期殖利率則跳升至 4.5% 以上，30 年期殖利率更突破了 5% 大關。根據 CME FedWatch 工具的數據，交換合約交易員目前已完全消化了年底前升息的可能性。

科技股在周四承壓之後，周五早盤延續跌勢。

地緣政治部分，儘管美國總統川普多次宣稱與伊朗的和平協議談判已進入「最終階段」，但最新情勢顯示，雙方在談判桌上幾乎未取得實質進展，且中東地區的暴力衝突正持續升溫，威脅著脆弱的停火現狀。

同時，以色列在黎巴嫩南部的軍事行動並未停止，周四的空襲造成至少 8 人死亡。大西洋理事會高級研究員 Nate Swanson 指出，伊朗方面的疑慮在於「川普是否能克制以色列」；如果美方無法約束以色列在黎巴嫩的行動，伊朗將難以相信美方能履行協議。

截至台北時間周五 21 時許：

道瓊指數下跌 2.49 點或 0.00%，暫報 51559.44 點

標普 500 下跌 45.08 點或 0.59%，暫報 7539.23 點

那斯達克下跌 267.0 點或 1.00%，暫報 26563.95 點

費半下跌 603.31 點或 4.43%，暫報 13014.18 點

台積電 ADR 下跌 3.23% 至每股 430.55 美元

十年期美債殖利率上漲 7 個基點，至 4.54%

紐約輕原油下跌 0.46%，至每桶 92.61 美元

布蘭特原油下跌 0.29%，至每桶 94.75 美元

黃金下跌 1.28%，至每盎司 4417.97 美元

美元指數上漲 0.10%，至 99.55

焦點個股：

博通 (AVGO-US) 下跌 3.78%，報 403.06 美元

博通最新的季度盈餘表現優於市場預期，但其 AI 晶片銷售預測 卻未能滿足投資者的胃口，致使市場拋售，周四股價重挫 12.6%，市值一夕之間縮水約 2800 億美元，周五持續下跌。

目前市場反應的情緒是，即使公司業務正處於高速增長階段，如果其增長腳步無法超越市場「更快速」的預期，股價依然會承受巨大的下行壓力。

輝達 (NVDA-US) 下跌 2.29%，報 213.66 美元

輝達執行長黃仁勳今日抵達南韓訪問，並首次證實，公司已認證全球三大記憶體晶片製造商，為其 AI 加速器供應最先進的高頻寬記憶體 (HBM) 產品。

黃仁勳本周稍早在台灣參加台北國際電腦展時表示，Vera Rubin 目前已全面投產，計畫於今年第三季開始交付。

Lululemon(LULU-US) 下跌 8.86%，報 113.85 美元

瑜伽服領導品牌 Lululemon 下調了年度獲利預測，主因是北美市場表現惡化，這為新任執行長 Heidi O"Neill 振興品牌的任務帶來了嚴峻挑戰。

美國投資銀行 Baird 將其目標股價從 170 美元下調至 140 美元，同時維持對該股的「中性」評級。

華爾街分析：

花旗策略師 Beata Manthey 認為，全球股票市場的泡沫程度已升至金融危機以來最高，但花旗維持建設性立場，同時提示風險正在上升。