鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-06 20:54

最新航運數據顯示，美國海軍持續封鎖伊朗港口，伊朗 5 月原油出口已降至 6 年來最低水準。

貿易數據分析公司 Kpler 的數據顯示，伊朗 5 月的原油和凝析油出口量已降至不足平均每日 30 萬桶，是自 2019 年末至 2020 年初以來最低。在美國祭出海上封鎖前，這一數字一度接近平均每日 200 萬桶。

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今年 3 月伊朗原油出口量為平均每日 184 萬桶，日均出口收入估計為 1.656 億美元，3 月總計約 51.3 億美元。4 月伊朗原油出口量為平均每日 134 萬桶，日均收入約 1.206 億美元，當月收入約 36.2 億美元。

《半島電視台》指出，若伊朗預期每月原油出口收入能達到 3 月的收入水準，那麼伊朗在 4 月和 5 月已經損失約 58 億美元。

美國自 4 月 13 日起封鎖伊朗港口。這是美國政府向伊朗施壓，迫使其接受美國要求的舉措之一。伊朗譴責此舉非法，並將美國在其港口附近扣押船隻的行為稱作「海盜行徑」。