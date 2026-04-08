鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-08 12:10

福特鋁關稅豁免遭拒！川普政府政策重創F-150皮卡。(圖：Shutterstock)

根據《華爾街日報》報導，去年秋天，位於紐約奧斯威戈（Oswego）的 Novelis 鋁軋製廠發生兩起火災，使該工廠至少停工至今年六月。

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火災發生在廠內將鋁材軋製成薄片的區域，這些鋁薄片後續會被壓制成汽車車身零件。

報導指出，總部位於亞特蘭大的 Novelis 是印度 Hindalco Industries Limited 的子公司，目前正透過其位於歐洲和南韓的工廠鋁材來彌補奧斯威戈的產能損失。

不過，根據美國總統川普的關稅政策，進口鋁材需繳納 50% 關稅，而這筆成本會在汽車製造商購買鋁材時轉嫁給他們。

這次供應中斷對福特的影響最大，因為該公司在美國長期最暢銷的車款 F-150 皮卡的鋁製外殼，主要依賴這家工廠供應。

知情人士透露，近幾週來，福特已向川普政府請求援助，要求至少在 Novelis 奧斯威戈工廠全面復工前，暫時免除關稅。

不過，知情人士補充指出，至今政府仍未讓步。雖然對話仍在進行，但川普政府官員已告訴各公司，他們去年曾對其他國家安全關稅提供部分減免，當時允許主要汽車製造商回收部分支付給汽車零件的 25% 關稅成本。

白宮一名官員表示，儘管福特及其他汽車製造商「因 Novelis 事件提出了供應方面的擔憂，但他們在此事上並未以特別明顯的方式要求關稅減免。」

Novelis 則表示，不會針對單一客戶討論鋁材成本。

福特在今年一月曾接待川普到底特律郊外的工廠參觀，並在二月表示，火災已造成公司約 20 億美元損失，預計今年還將因進口鋁材額外支出約 10 億美元。

金屬關稅改革衝擊成本 鋁材運輸附加費推升汽車業支出

隨著川普政府上週對金屬關稅進行改革，汽車製造商及其他鋼鐵、鋁材使用者在未來幾個月可能面臨更高關稅。

根據新規，許多含鋁和鋼的成品將對產品全額價值徵收 25% 關稅，而非過去僅對金屬價值徵收 50%。對許多產品而言，整體產品價值徵稅後的關稅成本可能會增加。

同時，進口軋製鋁板仍作為金屬商品材料，需繳納 50% 關稅。這 50% 的關稅通常已反映在國內生產鋁材的成本中。

此外，購買者在購買鋁材時，除了材料本身的費用，還需支付一筆涵蓋運輸及其他成本的額外費用，其中也包括關稅。標普全球能源（S&P Global Energy）表示，目前這筆運輸附加費約為每公噸 2,500 美元。

無論鋁材是國產還是進口，美國的福特及其他鋁材買家都需在這筆附加費中支付關稅。鋁材市場價格上漲，也進一步推高了買家的鋁材成本，進而推高了包含關稅的運輸成本。