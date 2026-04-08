鉅亨網新聞中心 2026-04-08 14:19

美伊局勢升溫推升全球能源成本，美國通膨壓力急劇升高。多位經濟學家預估，受到汽油價格大漲影響，本週五公布的 3 月 CPI 月增率將達 0.9%，不僅創下 2022 年 6 月以來最大增幅，也釋出自 1981 年以來少見的高通膨警訊，顯示美國經濟正面臨嚴峻挑戰。

通膨警報大作！油價狂飆 美3月CPI恐見史上最大漲幅之一。(圖:shutterstock)

這場地緣政治衝突導致關鍵水道荷姆茲海峽一度關閉，衝擊全球五分之一的石油供應，進而使美國國內汽油與柴油價格，在短短五週內每加侖暴漲超過 1 美元。

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經濟學家警告，這種能源衝擊的影響正全面顯現，預計 3 月 CPI 年增率將攀升至 3.3%，創下 2024 年 4 月以來的新高。節節高升的能源成本已開始蠶食家庭預算並壓抑消費者支出，更迫使燃料成本轉嫁至各類民生物資，導致通膨壓力向外蔓延。

更令市場不安的是消費者通膨預期的同步走高。紐約聯準會的最新調查顯示，3 月短期通膨預期出現了一年來最大的躍升，消費者對未來一年的物價漲幅預期已升至 3.4%。

與此同時，美國家庭對財務狀況的看法趨於悲觀，認為經濟條件惡化的比例已達到 2025 年 4 月以來的最高點。儘管勞動力市場在 3 月有所反彈，但通膨的頑固居高已令聯準會陷入兩難。

目前，雖然大多數聯準會官員仍維持基準利率不變，但面對如此劇烈的物價漲幅，已有少數決策者暗示若通膨持續無法回落至 2% 的目標，未來不排除有進一步升息的必要。