鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-08 09:30

《路透》報導，芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 周二 (7 日) 表示，他擔心伊朗戰爭將推升通膨，同時拖累美國經濟，使聯準會 (Fed) 陷入一個難以抉擇的困境，因為並沒有明確的「應對方式」。

古爾斯比在底特律經濟俱樂部 (Detroit Economic Club) 表示，「原本因關稅帶動的價格上漲應該會逐漸消退，但現在油價飆升的影響在此之前就已經出現。」他指的是自 2 月 28 日戰爭爆發以來油價大幅上漲。

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他指出，油價維持高檔的時間愈長，通膨就愈可能在經濟中深化，既推升物價，也威脅目前「穩定但不算強勁」的就業市場。

他談到，「現在的情況非常棘手，也沒有一套明確的應對手冊...... 究竟該刺激經濟還是要降溫，都沒有明確的答案。」

聯準會上個月將短期利率維持在 3.5% 至 3.75% 區間，並暗示若通膨朝 2% 目標回落，可能在今年稍晚再次降息。決策官員將於本月稍晚再度開會。

古爾斯比表示，「如果在關稅帶來的通膨尚未消退前，高油價又引發停滯性通膨 (stagflationary)，導致經濟成長的主要動力——美國消費者——失去信心，並開始減少支出、轉而儲蓄，最終把經濟推向停滯性通膨衰退，那將是最糟的結果。」

談及整體經濟前景時，他表示，「我目前對此持謹慎態度，甚至可以說有點緊張。」

在隨後接受 WJR 760AM 電台訪問時，古爾斯比表示，由於情勢不明，聯準會內部在政策討論上可能出現激烈辯論。