鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2026-04-07 19:00

南韓駐北京使館本周宣布，曾經訪韓的中國公民可申請五年多次簽證，北京、上海、廣州等 14 個主要城市居民更可申請十年多次簽證。此外，在韓投資達一定額度的中國企業員工，亦符合十年多次簽證的申請條件。此舉被視為中韓雙邊關係改善、雙方持續放寬旅遊限制的延續。

隨著放寬對中國旅客的多次入境簽證政策，中國短期赴韓旅遊人次料將有所上升，分析師也預期重遊旅客將有所增加，但短期效果可能受限。

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專家指出，東南亞旅遊目的地競爭加劇，加上美以伊衝突推高航空燃油成本與機票價格，恐削弱南韓吸引力。一旦票價上漲，相較於距離相近、地面消費更低、簽證條件更寬鬆的東南亞地區，赴韓旅遊性價比優勢將被削弱。

與此同時，南韓旅遊業呼籲，油價上漲已推高航空燃油附加費，需求下滑跡象開始顯現，亟需推出應變措施。

南韓旅遊發展局周二 (7 日) 指出，在中東局勢升級的 2 月，波斯灣合作委員會 (GCC) 成員國沙烏地阿拉伯、阿聯、科威特等赴韓遊客年減 47.1%，在所有遊韓旅客來源地中降幅居首。

GCC 六國遊客人均在韓消費達 4454 美元，是全體外國遊客平均消費水準兩倍以上，屬於「優質客源」。目前 3 月相關數據尚未出爐，但降幅料將進一步擴大。

澳洲、紐西蘭、墨西哥等遠程遊韓人數亦見萎縮，越南、馬來西亞等相對購買力較弱的遊客也有所下降。旅遊業相關人士表示，2 月通常是旅遊旺季，出現如此幅度的下滑十分罕見。

分析人士指出，中東局勢持續動盪導致國際油價上漲是主要原因。航空燃油附加費佔機票價格比重較高，加重遊客出行負擔，中國、日本等短程市場受影響相對較小，但遠途國家或消費力較低的遊客群對價格波動較為敏感，成本壓力特別突出。

南韓今年制定吸引外國遊客 2200 萬人次的目標，但隨著海外旅行需求持續走弱，業內預期市場將不可避免地遭受重創。若佔全年遊客總數 40%~50% 的夏秋旺季需求無法恢復，不僅難以達成目標，甚至可能面臨較去年萎縮的局面。

某線上旅遊平台負責人預測，透過旅行社來韓的團體遊客已經減少。如果當前局勢長期化，遠途市場需求將進一步下滑，今年目標恐難達成，即便勉強達標，獲利能力也將惡化。

主要旅遊大國也紛紛調降今年預期，旅遊業收入佔 GDP 達 12% 的泰國已將今年吸引外國遊客人數目標調降 18% 至 3000 萬人。英國旅遊局上月亦稱英國的海外旅遊需求正在減少，並預測全球旅遊市場需求萎縮至少將持續至夏季。