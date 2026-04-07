鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電
南韓駐北京使館本周宣布，曾經訪韓的中國公民可申請五年多次簽證，北京、上海、廣州等 14 個主要城市居民更可申請十年多次簽證。此外，在韓投資達一定額度的中國企業員工，亦符合十年多次簽證的申請條件。此舉被視為中韓雙邊關係改善、雙方持續放寬旅遊限制的延續。
隨著放寬對中國旅客的多次入境簽證政策，中國短期赴韓旅遊人次料將有所上升，分析師也預期重遊旅客將有所增加，但短期效果可能受限。
專家指出，東南亞旅遊目的地競爭加劇，加上美以伊衝突推高航空燃油成本與機票價格，恐削弱南韓吸引力。一旦票價上漲，相較於距離相近、地面消費更低、簽證條件更寬鬆的東南亞地區，赴韓旅遊性價比優勢將被削弱。
與此同時，南韓旅遊業呼籲，油價上漲已推高航空燃油附加費，需求下滑跡象開始顯現，亟需推出應變措施。
南韓旅遊發展局周二 (7 日) 指出，在中東局勢升級的 2 月，波斯灣合作委員會 (GCC) 成員國沙烏地阿拉伯、阿聯、科威特等赴韓遊客年減 47.1%，在所有遊韓旅客來源地中降幅居首。
GCC 六國遊客人均在韓消費達 4454 美元，是全體外國遊客平均消費水準兩倍以上，屬於「優質客源」。目前 3 月相關數據尚未出爐，但降幅料將進一步擴大。
澳洲、紐西蘭、墨西哥等遠程遊韓人數亦見萎縮，越南、馬來西亞等相對購買力較弱的遊客也有所下降。旅遊業相關人士表示，2 月通常是旅遊旺季，出現如此幅度的下滑十分罕見。
分析人士指出，中東局勢持續動盪導致國際油價上漲是主要原因。航空燃油附加費佔機票價格比重較高，加重遊客出行負擔，中國、日本等短程市場受影響相對較小，但遠途國家或消費力較低的遊客群對價格波動較為敏感，成本壓力特別突出。
南韓今年制定吸引外國遊客 2200 萬人次的目標，但隨著海外旅行需求持續走弱，業內預期市場將不可避免地遭受重創。若佔全年遊客總數 40%~50% 的夏秋旺季需求無法恢復，不僅難以達成目標，甚至可能面臨較去年萎縮的局面。
某線上旅遊平台負責人預測，透過旅行社來韓的團體遊客已經減少。如果當前局勢長期化，遠途市場需求將進一步下滑，今年目標恐難達成，即便勉強達標，獲利能力也將惡化。
主要旅遊大國也紛紛調降今年預期，旅遊業收入佔 GDP 達 12% 的泰國已將今年吸引外國遊客人數目標調降 18% 至 3000 萬人。英國旅遊局上月亦稱英國的海外旅遊需求正在減少，並預測全球旅遊市場需求萎縮至少將持續至夏季。
南韓文化體育觀光部和旅遊發展局等正密切監控局勢變化並制定應對方案。旅遊發展局國際旅遊本部已召開多次中東局勢及高油價對策會議，統計各國入境人數，並檢查航班航線縮減情況。
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