川普最終期限將至！卡達外交部：美伊戰爭接近失控 呼籲各方止戰促和

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-08 01:00

卡達外交部發言人安薩里 (Majed al-Ansari) 周二 (7 日) 表示，當前中東地區局勢已非常接近「無法控制」的臨界點，此番發言正值美國總統川普為伊朗達成協議設定最終期限前幾小時。

卡達外交部：美伊戰爭接近失控 呼籲各方止戰促和 (圖:shutterstock)

安薩里在當天舉行的外交部例行記者會上表示，相關國家的長期敵對行動不符合任何一方的根本利益，若衝突持續升級，將不會有任何贏家。 透過外交途徑化解衝突的時間視窗正在縮小，並呼籲各方停止一切加劇局勢的行為。

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安薩里還表示，卡達支援巴基斯坦主導的調停努力，但目前尚未參與相關進程。 他強調，任何針對民用和能源基礎設施的攻擊都不可接受。 他還指出，霍爾木茲海峽屬於國際航道，地區各國均有權自由通行。

自美國與以色列在 2 月 28 日對伊朗發動戰爭以來，卡達及其他美國在波斯灣地區的盟友便持續遭受到德黑蘭的攻擊。