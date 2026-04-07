川普最終期限將至！卡達外交部：美伊戰爭接近失控 呼籲各方止戰促和
鉅亨網編譯陳韋廷
卡達外交部發言人安薩里 (Majed al-Ansari) 周二 (7 日) 表示，當前中東地區局勢已非常接近「無法控制」的臨界點，此番發言正值美國總統川普為伊朗達成協議設定最終期限前幾小時。
安薩里在當天舉行的外交部例行記者會上表示，相關國家的長期敵對行動不符合任何一方的根本利益，若衝突持續升級，將不會有任何贏家。 透過外交途徑化解衝突的時間視窗正在縮小，並呼籲各方停止一切加劇局勢的行為。
安薩里還表示，卡達支援巴基斯坦主導的調停努力，但目前尚未參與相關進程。 他強調，任何針對民用和能源基礎設施的攻擊都不可接受。 他還指出，霍爾木茲海峽屬於國際航道，地區各國均有權自由通行。
自美國與以色列在 2 月 28 日對伊朗發動戰爭以來，卡達及其他美國在波斯灣地區的盟友便持續遭受到德黑蘭的攻擊。
美國總統川普周二在 Truth Social 上說，「今晚，整個文明或將走向終結，永不復返。我不願這樣的事情發生，但它或許會發生」，但也指出不排除會出現一些「具有突破性的變化，今晚就會知道結果。」
- 能源危機美元為何漲不動？背後真相是如何？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 中俄否決安理會決議！荷姆茲海峽航運協調破局
- 全伊朗異常團結！川普最後期限倒數計時 德黑蘭民眾既震驚又拒不屈服
- 川普在最終期限到來前加大施壓力道！美攻擊伊朗哈爾克島50多個目標
- 美副總統范斯：美伊談判將持續到川普設下的最後期限結束為止
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇