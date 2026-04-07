鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-07 14:20

摩根大通資產與財富管理部市場與投資策略主席 Michael Cembalest 在最新報告中指出，儘管美國是某些燃料的淨出口國，但這並不代表其經濟不會受到伊朗衝突引發的全球能源價格上漲的嚴重衝擊。

根據《MarketWatch》報導，Cembalest 在華爾街擁有大量追隨者，他過去的報告曾探討過許多重要議題，例如大型科技公司雄心勃勃的 AI 建設目標是否可行。近期，他則將注意力更多放在全球能源市場。

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在最新的這份報告中，Cembalest 表示，有關衝突的新聞標題讓他想起了史蒂芬 · 金（Stephen King）小說《撒冷地》（Salem’s Lot）的故事情節。

Cembalest 提到《撒冷地》摘要指出：「主角懷著最良好的意圖前往一個名叫耶路撒冷地（Jerusalem’s Lot）的城鎮，試圖對抗邪惡。然而事情並未如計劃進行，最終這個鎮被燒毀、人口消失，居民變成吸血鬼，每個人的境遇比一開始更糟。」

美國能源獨立的局限性

Cembalest 的報告將注意力轉向反駁一個廣為流傳、但他認為不正確的觀念。他在報告中指出：「認為美國不會受到荷姆茲海峽封閉帶來的市場後果影響，這種說法大多是錯的。」

他補充說：「美國的化石燃料自給能力，並不像你想的那樣是一道經濟防火牆。」

關鍵是，Cembalest 支持這個結論的論據並非建立在理論或猜測上，而是源自實際市場觀察。

儘管新聞標題不斷提醒荷姆茲海峽封閉可能對許多歐洲和亞洲國家造成風險，但在美國市場上，許多精煉石油產品，甚至原油本身的價格，漲幅反而更大。

重啟荷姆茲海峽的挑戰

美國總統川普一再強調，伊朗必須立即重新開放荷姆茲海峽，否則將面臨嚴重的軍事後果。

川普最新設定的最後期限將在週二（7 日）晚間到期，但到目前為止，伊朗對其將這個全球能源樞紐視作「收費路」的策略卻出乎意料地奏效。

為了支持這一觀點，Cembalest 引用了彭博中東經濟學家 Dina Esfandiary 的評論。她指出伊朗已經意識到，挾持全球經濟比其預想的要便宜得多，也容易得多。

即使荷姆茲海峽明天就重新開放，該地區的生產要恢復到衝突前的水準也需要時間。

Cembalest 也指出，還有其他因素可能使局勢升級變得複雜，例如美國、以色列和海灣國家攔截導彈庫存可能不足。

此外，伊朗在無人機製造能力上的進展，提升了其非對稱作戰能力。Cembalest 提到：「雖然無人機的載荷較小，但即使只有很小的有效載荷也能對昂貴的飛機、船和雷達系統造成巨大破壞；相較許多導彈系統，無人機每單位成本能承載更多載荷。」

此外，美國艦隊的變動也可能影響海軍清理海峽的能力。目前艦隊中僅剩四艘老舊掃雷艦，且全部都已計劃退役。

美股相對抗跌，但伊朗衝突長期風險仍存

華爾街許多人指出，截至目前，至少與去年「解放日」關稅事件後的股市波動、2022 年俄羅斯入侵烏克蘭初期，及 COVID-19 疫情爆發時相比，美股的拋售相對有限。

Hightower Advisors 首席投資策略師 Stephanie Link 早前表示，美股表現相對穩健「令人著迷」。

她認為，華爾街分析師對企業獲利預測上調，以及美國勞動力市場保持穩定，可能是美股抗跌的兩個原因。

Link 對市場保持樂觀態度，但同時表示，如果伊朗衝突持續超過幾個月，將可能對市場和美國經濟產生嚴重影響。