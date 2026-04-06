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美國、伊朗停火有望！傳正討論「為期45天」停火條款、日韓股市高開高走

鉅亨網編譯莊閔棻

四名知情的美國、以色列及地區消息人士指出，美國、伊朗與一組地區調解方正在討論可能的 45 天停火條款，該停火有望促成戰爭的永久結束。

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美伊傳正討論「為期45天」的潛在停火條款。(圖：Shutterstock)

根據《Axios》週日（5 日）報導，根據兩名消息人士，談判是透過巴基斯坦、埃及和土耳其的調解人進行的，川普顧問和伊朗外長之間也有溝通。


川普也表示，特使威特科夫和其女婿庫許納正在與伊朗方面進行密集談判。

報導指出，調解方正在討論一項分兩階段的協議條款，其中第一階段可能為 45 天停火期，期間將就戰爭的永久結束進行談判。

第二階段則是達成結束戰爭的協議。報導提到，如果談判需要更多時間，停火期限可能會延長。

美國總統川普週日告訴《華爾街日報》，他對伊朗開放荷姆茲海峽的最後期限是週二（7 日）晚間，否則將對其關鍵基礎設施發動攻擊。

另一方面，川普也於，5 日接受採訪時稱，美國目前正與伊朗進行「深入談判」，預計將在其設定的 4 月 7 日最後期限到來之前達成協議。

受此談判消息影響， 日韓股市 6 日早盤高開。日經 225 指數開盤漲 0.16%，報 53205.93 點；韓國 KOSPI 指數開盤漲 0.86%，報 5423.35 點。

日韓股市高開後隨即逐步高走。日經 225 指數一度漲逾 1.7%，韓國 KOSPI 指數一度漲逾 2.3%。

截至台灣時間 11：48，日經 225 指數報 53,592.23 點，上漲 0.88%；韓國 KOSPI 指數報 5,435.11 點，上漲 1.08%。


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