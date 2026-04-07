鉅亨網編譯莊閔棻
全球最大人工智慧（AI）晶片公司輝達近期收購了一家小型公司，引起 AI 與超級電腦領域專家的關注。他們認為，這次收購可能是對輝達是否願意維持晶片競爭對手與 AI 數據中心建設者公平競爭環境的一種考驗。
根據《路透》報導，輝達去年 12 月宣布將收購 SchedMD，進而掌控名為 Slurm 的開源軟體。Slurm 負責調度運算任務，對訓練大型語言模型（如支持聊天機器人 Anthropic 的 Claude）至關重要。此外，Slurm 也運行在政府超級電腦上，用於天氣預測和核武器開發。
根據 SchedMD 的資料，Slurm 軟體驅動全球約 60% 的超級電腦。部分使用這些系統的工程師與高層擔心，輝達可能會暗中偏袒自己，例如優先為自家晶片編寫軟體更新，而不是為超微半導體 (AMD-US) 等競爭對手編寫更新。Slurm 被用來管理運行於超級電腦或 AI 專用數據中心的 輝達晶片。
同時，也有部分用戶希望，作為全球市值最高的上市公司，輝達能夠注入資源，重振 Slurm 的開發工作，推出期待已久的更新。這套系統最初是為政府超級電腦打造的，如今已從國家實驗室擴展到尖端 AI 公司。
輝達上週發表聲明稱：「全球的客戶都受益於我們的開源和免費軟體。Slurm 是開源軟體，我們將繼續為所有人提供改進。」
在宣布收購 SchedMD 時，輝達也表示，將致力於開發並廣泛發行這套「開源、供應商中立的軟體」。
輝達將這次收購定位為擴大對開源技術投資的方式，以促進 AI 的發展。晶片顧問公司 Intersect360 Research 執行長 Addison Snell 表示，輝達有可能幫助 SchedMD 的使用者，尤其是政府實驗室，在從事傳統超級電腦工作之餘，也能採用最新的 AI 技術。
然而，Snell 同時指出，長期而言仍存在疑慮：「輝達可能將原本的開源工具變成只對自家晶片或技術更優化，甚至專屬，對英特爾 (INTC-US) 、超微半導體或其他 AI 處理公司造成不利。」
一名熟悉 Slurm 的工程師表示，初步測試可以觀察輝達將超微半導體今年稍晚推出的新晶片整合進 Slurm 的速度，與其整合自家技術（如 InfiniBand 網路晶片）的速度相比，便可看出差別。
共有三位消息來源對輝達收購 SchedMD 表示擔憂，分別來自 AI 產業；另有兩位消息來源了解超級電腦運作，且都曾使用或開發包含非輝達硬體的系統。
其他使用 SchedMD 軟體的專家則沒有立即表達對收購的擔憂，但他們知道這些疑慮，並密切關注輝達對 Slurm 的後續作為。
許多超級電腦與 AI 業界人士將這次收購視為測試輝達真正意圖的試金石。
SchedMD 的軟體已被多家 AI 實驗室採用。例如，Meta(META-US) 、法國 AI 新創公司 Mistral 以及 Anthropic 在部分特定任務上使用 Slurm，包括 AI 訓練的某些環節。
不過，OpenAI 則表示齊使用基於 Alphabet 開發技術的另一種方法。Anthropic、Mistral 與 Meta 對記者的置評請求均未回應。
AI 產業消息指出，過去輝達的收購行為是引發疑慮的部分原因。輝達在 2022 年收購了 Bright Computing。Bright Computing 的軟體雖然可用於非輝達硬體，但已針對輝達優化，使其他晶片用戶若不額外調整，效能會受到影響。
對此，輝達回應稱，Bright Computing 技術可支援「幾乎所有 CPU 或 GPU 加速叢集」。
分析指出，任何人都可以使用開源程式碼，但要將其製作成完整可用的軟體需要努力。
輝達表示：「我們鼓勵其他人一同加入，不斷壯大免費與開源軟體生態系統。」公司補充，在收購開源軟體公司後，其一直有持續提供免費且改進的軟體產品的紀錄。
輝達還表示，將「繼續為 SchedMD 的數百家客戶，提供 Slurm 的開源軟體支援、培訓和開發服務。」
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