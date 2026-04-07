鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-07 12:20

全球最大人工智慧（AI）晶片公司輝達近期收購了一家小型公司，引起 AI 與超級電腦領域專家的關注。他們認為，這次收購可能是對輝達是否願意維持晶片競爭對手與 AI 數據中心建設者公平競爭環境的一種考驗。

根據《路透》報導，輝達去年 12 月宣布將收購 SchedMD，進而掌控名為 Slurm 的開源軟體。Slurm 負責調度運算任務，對訓練大型語言模型（如支持聊天機器人 Anthropic 的 Claude）至關重要。此外，Slurm 也運行在政府超級電腦上，用於天氣預測和核武器開發。

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根據 SchedMD 的資料，Slurm 軟體驅動全球約 60% 的超級電腦。部分使用這些系統的工程師與高層擔心，輝達可能會暗中偏袒自己，例如優先為自家晶片編寫軟體更新，而不是為超微半導體 (AMD-US) 等競爭對手編寫更新。Slurm 被用來管理運行於超級電腦或 AI 專用數據中心的 輝達晶片。

同時，也有部分用戶希望，作為全球市值最高的上市公司，輝達能夠注入資源，重振 Slurm 的開發工作，推出期待已久的更新。這套系統最初是為政府超級電腦打造的，如今已從國家實驗室擴展到尖端 AI 公司。

輝達上週發表聲明稱：「全球的客戶都受益於我們的開源和免費軟體。Slurm 是開源軟體，我們將繼續為所有人提供改進。」

在宣布收購 SchedMD 時，輝達也表示，將致力於開發並廣泛發行這套「開源、供應商中立的軟體」。

輝達的承諾受到質疑

輝達將這次收購定位為擴大對開源技術投資的方式，以促進 AI 的發展。晶片顧問公司 Intersect360 Research 執行長 Addison Snell 表示，輝達有可能幫助 SchedMD 的使用者，尤其是政府實驗室，在從事傳統超級電腦工作之餘，也能採用最新的 AI 技術。

一名熟悉 Slurm 的工程師表示，初步測試可以觀察輝達將超微半導體今年稍晚推出的新晶片整合進 Slurm 的速度，與其整合自家技術（如 InfiniBand 網路晶片）的速度相比，便可看出差別。

共有三位消息來源對輝達收購 SchedMD 表示擔憂，分別來自 AI 產業；另有兩位消息來源了解超級電腦運作，且都曾使用或開發包含非輝達硬體的系統。

其他使用 SchedMD 軟體的專家則沒有立即表達對收購的擔憂，但他們知道這些疑慮，並密切關注輝達對 Slurm 的後續作為。

許多超級電腦與 AI 業界人士將這次收購視為測試輝達真正意圖的試金石。

Slurm 的廣泛採用

SchedMD 的軟體已被多家 AI 實驗室採用。例如，Meta(META-US) 、法國 AI 新創公司 Mistral 以及 Anthropic 在部分特定任務上使用 Slurm，包括 AI 訓練的某些環節。

不過，OpenAI 則表示齊使用基於 Alphabet 開發技術的另一種方法。Anthropic、Mistral 與 Meta 對記者的置評請求均未回應。

AI 產業消息指出，過去輝達的收購行為是引發疑慮的部分原因。輝達在 2022 年收購了 Bright Computing。Bright Computing 的軟體雖然可用於非輝達硬體，但已針對輝達優化，使其他晶片用戶若不額外調整，效能會受到影響。

對此，輝達回應稱，Bright Computing 技術可支援「幾乎所有 CPU 或 GPU 加速叢集」。

分析指出，任何人都可以使用開源程式碼，但要將其製作成完整可用的軟體需要努力。

輝達表示：「我們鼓勵其他人一同加入，不斷壯大免費與開源軟體生態系統。」公司補充，在收購開源軟體公司後，其一直有持續提供免費且改進的軟體產品的紀錄。