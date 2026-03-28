輝達黃仁勳揭台積電成功祕密！製造奇蹟與30年「無合約」信任合作

鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-28 13:10

黃仁勳揭台積電成功祕密。(圖：截自Lex Fridman Podcast專訪)

他指出，台積電的護城河並非外界普遍認為的單一技術，而是結合「製造奇蹟」與無可取代的「信任」。

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在訪談中，黃仁勳指出，外界對台積電的最大誤解是，認為它僅憑某項尖端技術取勝。對此，他則一次點出台積電涵蓋的五大關鍵技術：電晶體、金屬化系統、封裝、3D 封裝以及矽光子。

黃仁勳強調，台積電真正的「奇蹟」在於其無與倫比的營運協調能力。面對全球數百家客戶的多變需求，台積電能靈活應對訂單增加、延遲或緊急調整，同時維持高產能、優良良率及卓越成本控制，確保晶圓按時交付。

此外，黃仁勳還特別提到台積電獨特的企業文化。他觀察到，科技公司往往只專注尖端技術或客戶服務，而台積電能同時做到「技術極致」與「以客戶為中心」。

最令他看重的是雙方建立的「信任」。他表示，輝達與台積電合作已超過 30 年，涉及數百億至數千億美元的業務規模，但雙方「從未簽署過任何合約」。

這種信任，使輝達能專注於 AI 系統研發，無後顧之憂。

訪談中，黃仁勳也證實，曾在 2013 年婉拒台積電創辦人張忠謀的接班邀請。

他表示，張忠謀是他極為敬重的領袖與朋友，能獲邀是莫大榮幸，但他最終選擇留在輝達，因為他對公司發展有清晰判斷，堅信能對世界產生深遠影響。