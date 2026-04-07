鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-07 14:50

標普500換血！便利店商Casey's爆冷入列 市值近千億美元晶片股抱憾落選 (圖:Shutterstock)

標普道瓊指數公司 (S&P Dow Jones Indices) 周一宣布，Casey’s 將成為最新成員，取代因醫療科技供應商 Hologic(HOLX-US) 與私募股權公司黑石 (Blackstone) 及 TPG 併購案完成後出現的空缺。

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標普道瓊的委員會有權決定入選企業時，前提是新成員須符合獲利能力、市值等多項標準。該指數並非單純由美國最大的企業組成，且符合資格的最大型候選者並不保證一定能獲選。

即使如此，Casey’s 雀屏中選仍令市場感到意外。Stephens 分析師 Melissa Roberts 在公告前曾指出，該公司獲選的可能性低於其他候選名單。

以被取代的 Hologic 為例，該公司屬於醫療科技領域，同領域另有多家醫療保健企業被視為熱門人選，且市值與 Casey’s 相當、甚至更高，包括開發 RNA 干擾藥物的 Alnylam Pharmaceuticals(ALNY-US)，以及生命科學軟體公司 Veeva Systems(VEEV-US)。

若純以市值論，市值約 960 億美元的晶片製造商邁威爾 (Marvell Technology)，則是跨領域合格候選者中市值最大的企業。相比之下，Casey’s 的市值僅約 280 億美元。

Casey’s 目前為標普中型股 400 指數 (S&P MidCap 400) 成分股。對標普道瓊公司來說，在標普 1500 指數體系 (S&P Composite 1500) 內挪移成分股，有助於減輕指數調整帶來的衝擊。

然而，邁威爾、Alnylam 與 Veeva 目前都不在標普 1500 體系內的三大旗艦指數，如果入選，屬於單純的新進成員。三大旗艦指數分別為標普 500、標普中型股 400 和標普小型股 600(S&P SmallCap 600)，彼此互不重疊。

受此消息激勵，Casey’s 股價在周一盤後上漲約 1%。反觀落選的企業則出現失望賣壓，因為部分投資人通常會在官方公告前買入潛在入選股，一旦落選往往會引發拋售。