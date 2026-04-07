鉅亨網編譯陳又嘉 2026-04-07 09:30

《CNBC》報導，OpenAI 周一 (6 日) 致函加州與德拉瓦州檢察總長，要求調查馬斯克 (Elon Musk) 及其相關人士的「不當與反競爭行為」，此舉正值雙方備受矚目的訴訟案即將登場。

在信中，OpenAI 策略長 Jason Kwon 指控馬斯克透過多項「攻擊」手段試圖削弱 OpenAI，包括與 Meta(META-US)執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 協調行動。

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馬斯克與 OpenAI 執行長奧特曼 (Sam Altman) 曾於 2015 年共同創立這個非營利 AI 研究機構。馬斯克於 2018 年離開，當時他曾試圖說服公司高層與特斯拉 (TSLA-US) 合併未果。其後他成立競爭對手公司 xAI，並於 2024 年對 OpenAI 提告，指控自己在公司轉向營利模式過程中遭「刻意操控」與「欺騙」。該案預計於 4 月 27 日在加州北區聯邦地方法院開始進行陪審團遴選。

Kwon 在信中指出，馬斯克的行為可能阻礙 OpenAI 推動通用人工智慧 (AGI) 的進展，意指能達到或超越人類智慧的 AI 系統。

他寫道，「這些攻擊的目的，是將 AGI 未來的控制權從依法必須確保其造福全人類的機構手中奪走，轉移到缺乏使命導向、且不重視安全責任的競爭者手中。」

OpenAI 過去也曾表達類似疑慮。今年 1 月，公司曾致函投資人與銀行合作夥伴，警告隨著訴訟進入審理階段，馬斯克可能提出「刻意誇張、吸引注意」的言論。

信中指出，馬斯克可能發表「缺乏事實依據」的評論，並採取其過往常見的騷擾策略。

在周一的信件中，OpenAI 也引用《紐約客》近期報導，指出馬斯克及其「中間人」曾對奧特曼進行廣泛的對手調查，包括追蹤其航班與行蹤，並與其他競爭對手散布相關資料，以及包括對 OpenAI 執行長的不實性騷擾指控。

OpenAI 全球事務長 Chris Lehane 表示，馬斯克與祖克柏正採取「高度可疑且應受調查」的行為與手段。

他質疑，「為何全球最富有、最具影響力的前四大人物中，有兩人試圖阻止一個非營利機構向前發展？」

OpenAI 在信中也提及 SpaceX 即將 IPO 的計畫。就在幾天前，該火箭公司已秘密提交上市申請，預料將成為史上規模最大 IPO 之一。

信中指出，若馬斯克的法律行動成功，將有利於 xAI 旗下 Grok AI 平台。該平台目前正遭調查，因其涉嫌生成女性、包括未成年兒童，未經同意的色情深偽影像，以提升服務使用量並為 IPO 鋪路。

多年來，馬斯克一直指控加州與德拉瓦州對他及其企業存在偏見。他已將特斯拉與 SpaceX 總部從加州遷至德州，並將原本在德拉瓦註冊的公司改至內華達州與德州註冊。