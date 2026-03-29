鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-29 20:10

由「木頭姐」Cathie Wood 領軍的方舟投資（ARK Invest），近日公布了週五（27 日）旗下 ETF 交易動向，顯示其在科技與醫療保健領域進行大幅調整，持續進行資產再配置。

「木頭姐」再砍輝達、Meta！方舟大舉減碼科技股、轉向「這一」領域。(圖：REUTERS/TPG)

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該行透過旗下 ARK 創新 ETF(ARKK-US) 、ARK Next Generation Internet ETF(ARKW-US) 與 ARK 金融科技創新 ETF(ARKF-US) 三檔 ETF，合計賣出 58,119 股輝達股票，套現約 995 萬美元。

事實上，Wood 此舉延續了其本週稍早的交易模式。週四（26 日），ARK 也出售了 155,441 股輝達股票，套現 2777 萬美元。

此外，該行還出售了 10,500 股 Meta(META-US) 股票，金額約 575 萬美元。值得注意的是，ARK 前一天已先行賣出 76,622 股 Meta，套現達 4,558 萬美元。

在半導體領域，ARK 還同步減碼超微半導體 (AMD-US) ，出售 19,126 股、約 390 萬美元。26 日，Wood 亦賣出 38,245 股超微半導體股票，套現約 842 萬美元。

同時，半導體測試設備商泰瑞達 (TER-US) 也遭 ARK 減持 17,092 股，價值約 508 萬美元，延續前一日出售 16,009 股的操作。

相較於科技股的調整，ARK 在醫療生技領域則出現加碼動作。Wood 透過 ARK 生物基因科技創新 ETF(ARKG-US) ，買進 48,659 股 Arcturus Therapeutics Holdings (ARCT-US) ，投入約 34.45 萬美元。此前，ARK 也曾在 24 日小幅增持 4,525 該股。

在其他交易方面，ARK 出售了 37,876 股 Bullish(BLSH-US) ，套現約 138 萬美元，延續前一日拋售 18.5 萬股，獲得約 695 萬美元的趨勢。

此外，ARK 也出售 9,274 股 Roku(ROKU-US) ，金額為 82 萬 5,664 美元，以及出售 4,221 股特斯拉 (TSLA-US) ，套現 157 萬美元。