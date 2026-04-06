鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-06 09:20

人工智慧（AI）基礎建設投資熱潮正重塑全球記憶體晶片採購格局。據悉，微軟 (MSFT-US) 與 Google(GOOGL-US) 正計畫與 SK 海力士簽訂前所未有的多年期 DRAM 供應協議，合約不僅包含價格底價保障，還首次引入預付定金機制，創下記憶體業界的歷史創舉。

據韓國業界消息，SK 海力士與微軟針對 DDR5「長期供應合約」的最終條款已接近完成，協議自今年起為期三年，總規模達數十兆韓元。

‌



雙防討論的核心條款包括：設置價格下限以防合約期間 DRAM 單價大幅下跌，以及要求買方支付合約總額 10% 至 30% 的預付款，作為訂金。

此外，SK 海力士也在與 Google 協商高頻寬記憶體（HBM）及伺服器用通用 DRAM 的長期供應事宜。

業內人士指出，此次長約的最大不同在於超大規模雲端服務商願意支付預付定金，這在過去極為罕見，使微軟或 Google 將在產品交付前向 SK 海力士支付數兆韓元，實質上為供應商提前鎖定了收入並分擔了投資風險。

長期供應協議是一種提前鎖定採購量與價格的合約形式，通常僅在產品供應緊張或價格急劇上漲時使用。但在 DRAM 市場，這類合約過去極為罕見。

記憶體晶片高度依賴市場供需週期，價格波動劇烈，因此大型科技公司過去多以季度合約與製造商交易，很少簽訂年度或以上的鎖價合約。

此次微軟與 Google 提出的三年期協議，在合約期限上已屬突破。由於 DRAM 價格波動劇烈，微軟與 Google 過去從未與記憶體廠商簽訂年度或多年期供應協議。

合約中亦設有價格下限條款，為賣方提供保底保障，以對沖未來 DRAM 價格可能大幅回落的風險。

供應緊缺與價格飆升，使「物量優先」成為業界共識。DRAM 固定交易價格已連續 11 個月上漲，DDR4 合約價從去年 3 月的每片 1.35 美元飆升至上月底的 13 美元，漲幅近十倍。

市場普遍預期，三星電子與 SK 海力士第一季業績將創歷史新高。