鉅亨網編譯莊閔棻 2026-04-06 08:20

祥茂光電過去12個月暴漲862%。(圖：Shutterstock)

根據《巴隆周刊》報導，最新消息顯示，祥茂光電於週四（2 日）盤後宣布，再度獲得某超大型雲端客戶價值 7100 萬美元的資料中心收發器訂單。自今年 3 月中旬以來，該客戶累計下單金額已達 1.24 億美元。

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受此利多激勵，該股盤後上漲 4.4% 至 108.50 美元。不過，相較於其近期驚人漲勢，這樣的漲幅仍顯溫和。

今年以來，祥茂光電股價已飆升 198%，過去 12 個月更暴漲 862%，公司市值同步攀升至約 78 億美元。

祥茂光電股價暴漲的原因之一，是其 2025 年營收年增高達 83%，其中有線電視終端業務成長近三倍。然而，更關鍵的推力來自 AI。

Needham 分析師 Ryan Koontz 指出，在需求加速成長、交付週期不斷拉長的情況下，許多 AI 生態系參與者如今正透過至少 2—3 年期的合約，來鎖定關鍵光學產品和組件的供應。

該機構給予祥茂光電「買入」評級，並設定目標價 130 美元。

2025 年第四季，祥茂光電資料中心業務已占總營收 56%。Needham 預估，隨著亞馬遜等科技巨頭加碼採購 800G 與 1.6T 高階收發器，2026 年該占比仍將顯著提升。

儘管基本面轉強，目前僅有 7 家華爾街機構追蹤該股，頂尖大型投行更是集體缺席。根據 FactSet 數據，Ciena、Coherent 與 Lumentum 各自均有至少 23 位分析師覆蓋。

《巴隆》指出，市場對其保守態度並非沒有原因。即使 2025 年業績顯著改善，祥茂光電自 2017 年以來仍未實現穩定獲利。

當年因其核心客戶（普遍認為是亞馬遜）突然大幅削減訂單，導致公司營運重創，股價也從 2017 年高點 99.61 美元一路跌至 2022 年 7 月的 1.50 美元低谷。

目前分析師預估，祥茂光電 2026 年每股盈餘為 0.94 美元，2027 年將躍升至 4.64 美元。該股未來 12 個月預期本益比約 55.1 倍，高於 Coherent 的 37.2 倍，但低於 Lumentum 與 Ciena。