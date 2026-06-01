鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-06-01 12:19

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在最新演講中，談及全球 AI Cloud 與 AI Factory 生態系快速成形，並在列舉各地區 AI 雲端服務業者時，親自點名台灣公司 GMI，凸顯台灣業者在新一波 AI 基礎設施浪潮中的角色。

GMI Cloud 為瑞昱 (2379-TW) 葉家二代葉威延所創，目前是弘憶股 (3312-TW) 的關係企業，也是算力租賃業務的策略夥伴。弘憶股預期，今年會逐步將 GPU 資產轉化為穩定收益來源，AI 租賃業務的營收占比將逐步拉升。

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黃仁勳在演講中指出，AI 將在全球各地運行，每家公司都將由 AI 驅動，每個區域也都會建置屬於自己的 AI 基礎設施。他先後提到韓國、印度、新加坡、印尼等地的 AI Cloud 業者，隨後特別提及台灣，「Here in Taiwan, GMI. Here in Taiwan, GMI.」，現場也隨即響起掌聲。

黃仁勳表示，這些公司代表龐大機會，但同時也都需要幾項關鍵能力支撐，其中最重要的是完整的運算堆疊，輝達之所以能協助各地業者建立 AI Cloud，正是因為具備完整硬體、軟體、函式庫，以及連結全球第三方開發者生態系的能力。

他進一步說明，輝達過去以 GPU、硬體與軟體堆疊聞名，如今這套底層運算架構，能讓不同規模的公司快速建立 AI Cloud，AI Cloud 不只是單純採購伺服器，而是需要從晶片、系統、網路、軟體、函式庫到開發者生態的完整整合。

黃仁勳也在演講中強調，AI 基礎設施的複雜度已大幅提高，輝達正從 GPU 公司、系統公司，進一步轉型為 AI 基礎設施公司，未來全球將持續建置 AI Factory，而這些基礎設施的核心價值在於「compute is revenue」，也就是運算能力已經直接等同於收入與獲利能力。