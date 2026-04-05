鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-05 23:15

中東局勢持續緊張，韓國民眾擔憂製造塑料產品的關鍵原料供應不足，一些民眾大量購買垃圾袋，多地出現「垃圾袋荒」。不少商家抓住商機，將垃圾袋作為贈品與泡麵、零食等一起出售，銷量激增。

韓國實行垃圾處理計量收費，民眾需購買專用垃圾袋。受中東局勢影響，韓國國內原油供應可能中斷的擔憂加劇，而垃圾袋的主要原料聚乙烯是石油化工產品。民眾擔憂垃圾袋供應不足，開始大量採購，多地超市限購，甚至斷貨。

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據韓國媒體周日（5 日）報導，隨著垃圾袋變身「緊俏商品」，一些商家開始將垃圾袋作為贈品促銷。民眾在社交媒體分享的照片顯示，超市裡有五連包泡麵上附贈垃圾袋，還有薯片外包裝上貼著垃圾袋。網友感嘆，這種另類促銷手段是頭一次見到。

在垃圾袋緊缺背景下，韓國還出現「垃圾袋盜賊」。據當地媒體報導，一名女子被拍到在首爾一處居民區的垃圾處理場偷垃圾袋。監控畫面顯示，這名女子將別人丟棄的裝滿垃圾的袋子打開，把垃圾倒出，帶走了空垃圾袋。相關管理人員表示，沒有就此事報警，但如果再遇到類似事件將採取法律行動。

韓國政府表示，國內垃圾袋庫存量充足，呼籲民眾不必恐慌囤貨。韓國 228 個地方政府的垃圾袋庫存平均可維持逾 3 個月，其中 123 個地方政府儲備量可供應半年以上。