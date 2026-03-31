鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-01 07:05

知情人士透露，隨著針對伊朗的軍事行動持續進行，美國已派遣第三個航母打擊群前往中東。

美國官員周二 (31 日) 表示，布希號（USS George H.W. Bush）航空母艦在驅逐艦護航下展開部署，預估耗時三周抵達中東，屆時將與林肯號（USS Abraham Lincoln）及福特號（USS Gerald R. Ford）打擊群共同集結於中東地區。

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這名官員表示，在可預見的未來，美國可能在中東地區同時保持三艘航母的戰力。美國海軍拒絕對未來行動細節置評。

根據海軍新聞稿，布希號周二已離開維吉尼亞州諾福克海軍基地。目前林肯號正在阿拉伯海執行任務，而福特號則停泊在克羅埃西亞港口進行維修。

美國總統川普正在尋求外交手段解決戰爭衝突。目前這場混亂的戰爭不但推升能源價格、導致具有重要地位的荷姆茲海峽航運陷入癱瘓，還引發了伊朗對波斯灣盟國的報復行動。

美國國防部長赫格塞斯 (Pete Hegaseth) 周二表示，未來幾天將是伊朗戰爭的決定性時刻，並警告德黑蘭當局，如果伊朗不達成協議，衝突將升級。