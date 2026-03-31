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美伊和談露曙光？美國稱與伊朗「談判順利」、批伊朗公開與私下兩副面孔

鉅亨網編譯莊閔棻

白宮週一（30 日）表示，美國與伊朗的和平談判正在進行中，且進展順利，並稱伊朗在公開場合所說的話，與私下告訴美國官員的訊息有所不同。

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美伊和談露曙光？美國稱與伊朗「談判順利」、批伊朗公開與私下兩副面孔。(圖：Shutterstock)

根據《歐洲新聞台》報導，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）在簡報中說：「儘管你們從伊朗政權那裡聽到許多公開的姿態以及錯誤報導，但談判仍在進行，且進展順利。他們公開的說法與我們私下溝通的內容大相徑庭。」


她還提到，美國總統川普有意呼籲阿拉伯國家承擔伊朗戰爭的費用，但未透露更多細節，並補充認為川普本人可能會對此有更多說法。

萊維特對和平談判現況的評論呼應了國務卿盧比歐（Marco Rubio）的說法。盧比歐週一稍早表示，美國私下已收到正面的訊息。

盧比歐指出，伊朗伊斯蘭共和國內部存在「裂痕」，美國希望具有「決策與執行權力」的人能夠掌握主導權。

他在接受 ABC News 節目採訪時表示：「我們希望情況正是如此。顯然，現在有人以過去伊朗領導人未曾採取的方式與我們對話，並願意做出一些實際行動。」

不過，盧比歐仍對伊朗政權提出廣泛譴責，強調美國發動戰爭的目的，是為了終結伊朗核武建設能力，而川普表示，去年的一次攻擊已達到這個目標。

盧比歐說：「這些人是瘋子，他們極端且狂熱，是宗教狂熱分子，絕不應被允許擁有核武，因為他們對未來抱持世界末日般的幻想。」

伊朗方面則否認追求核武，聯合國核監管機構也表示，目前沒有迫在眉睫的核武威脅。

盧比歐的評論發布同一天，川普也威脅，如果伊朗不盡快同意結束戰爭的協議，美國可能摧毀伊朗的石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island）、其他油井及電力設施。

川普威脅攻擊哈爾克島與能源設施

此外，川普也在社群平台 Truth Social 上表示，美國正在與伊朗「較為理性的政權」進行「嚴肅討論」。

他寫道：「已取得重大進展，但若短期內未達成協議（雖然很可能會達成），且荷姆茲海峽無法立即『恢復通航』，我們將結束在伊朗的『友好停留』，徹底摧毀所有電力設施、油井以及哈爾克島（可能還包括所有海水淡化廠），我們至今尚未觸碰這些設施。」

哈爾克島位於伊朗北波斯灣海岸外約 24 公里，是伊朗石油出口及經濟的核心樞紐。對其能源基礎設施的任何攻擊，都可能對已經緊張的全球油市造成嚴重衝擊。

約 90% 的伊朗原油出口經由該島，其中大部分運往中國及其他亞洲市場。

哈爾克島面積雖小（長約 8 公里、寬 4–5 公里），但擁有完善基礎設施，包括儲油槽、輸油管以及離岸裝卸碼頭。

島上的碼頭每日可裝載約 130–160 萬桶原油，深水港口也可容納超大型原油運輸船停靠。


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