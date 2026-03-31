鉅亨網編譯許家華 2026-04-01 05:40

美國政府對中東安全情勢發出最新警告，隨著伊朗揚言報復行動升級，美國國務院周二 (31 日) 表示，正密切監控在沙烏地阿拉伯境內美國公民面臨的威脅，並呼籲所有在當地的美國人就地避難。

美國駐沙烏地阿拉伯使館發布旅遊警示指出，已掌握針對美國人聚集地點的潛在威脅情報，提醒包括飯店、企業據點及教育機構等場所，可能成為攻擊目標。使館建議在沙國的美國公民留在室內、遠離窗戶，並持續關注官方最新通知。

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此次警示發布的背景，是伊朗伊斯蘭革命衛隊宣布，自 4 月 1 日起將對中東地區的美國企業展開報復行動，回應近期對伊朗的軍事打擊。分析認為，隨著衝突升溫，美國企業與人員在區域內的風險顯著提高。

隨著伊朗與美國及其盟友之間的衝突擴大，中東多國安全警戒持續升高。沙烏地阿拉伯作為區域能源與商業樞紐，境內聚集大量跨國企業與外籍人士，一旦安全情勢惡化，可能對全球能源供應與企業營運造成連鎖影響。

此外，荷姆茲海峽封鎖與油輪遇襲事件已使全球能源市場高度緊張，若衝突進一步擴散至沙國境內，恐加劇市場波動與供應風險。