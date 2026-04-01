華爾街日報：阿聯準備參戰 助美以武力打通荷姆茲海峽

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-04-01 09:58

阿拉伯官員表示，阿拉伯聯合大公國正準備協助美國及其他盟友以武力打通荷姆茲海峽，在阿聯遭到伊朗攻擊後，此舉將使阿聯成為首個參與戰事的波斯灣國家。

阿聯準備參戰，助美以武力打通荷姆茲海峽。（圖：Shutterstock）

據《華爾街日報》周二（31 日）報導，阿拉伯官員指出，阿聯正在遊說聯合國安理會通過一項決議，以授權此類軍事行動。

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一名阿聯官員說，阿聯外交官已敦促美國以及歐洲、亞洲的軍事強國組成聯盟，以武力奪回荷姆茲海峽通行權。他說道，伊朗政權認為自己面臨生死存亡關頭，準備藉由封鎖海峽，拉全球經濟下水。

該名阿聯官員提到，阿聯正積極評估如何在確保海峽安全的行動中發揮軍事作用，包括協助清除水雷以及提供其他後勤支援。

一些阿拉伯官員透露，阿聯還提議美國應佔領該戰略水道數座島嶼，包括已被伊朗佔領半個世紀、但阿聯亦聲稱擁有主權的阿布穆薩島（Abu Musa）。

伊朗向阿聯發射近 2,500 枚飛彈與無人機，數量比其他國家還多，包括以色列在內。 儘管如此，阿聯與其他波斯灣國家一樣，長期以來一直試圖避免將自己定義為交戰國。

阿拉伯官員表示，沙烏地阿拉伯與其他波斯灣國家現已轉而反對伊朗政權，希望戰爭繼續打，直到伊朗政權陷入癱瘓或被推翻，不過這些國家目前尚未承諾投入軍事力量。