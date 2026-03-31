鉅亨網編譯羅昀玫 2026-04-01 06:55

美國總統川普週二 (31 日) 表示，美方預計將在兩至三週內結束對伊朗的軍事行動，並強調相關作戰目標已接近完成，戰事有望進入收尾階段。市場同步受到激勵，美股期貨全面走揚。

他表示，美國已逐步達成削弱伊朗核能力與軍事實力的目標，並暗示撤軍時間已進入倒數。

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川普在白宮對記者指出，「我想說兩週內，也許兩週，也許三週，我們就會離開，因為沒有理由繼續這麼做。」

目前軍事行動仍持續推進，美方正進一步摧毀伊朗關鍵基礎設施，包括飛彈製造設施與戰略橋樑等目標，以徹底削弱其軍事能力。美方對伊朗造成的軍事打擊，將使其需要 15 至 20 年時間才能重建相關能力。

他說：「我們正在完成任務，我想大概兩週內，也許再多幾天就能完成工作，但我們要摧毀他們擁有的一切。現在，我們有可能在此之前達成協議，因為我們會打擊橋樑，我們已經打擊了一些，我們心裡還有幾座不錯的橋。但如果他們願意坐到談判桌前，那將是件好事。」

川普指出，伊朗仍有機會在戰事結束前與美國達成協議，但他強調，是否達成協議並非美方撤軍的前提條件。

他說：「當我們認為他們已被迫回到無法發展核武的程度時，不論有沒有協議，我們都會離開。」

此外，川普也再次表態，未來荷姆茲海峽的安全與通行責任，應由依賴該航道的國家自行承擔，而非由美國長期介入。

針對美國汽油價格上升、平均突破每加侖 4 美元的情況，川普回應，一旦戰事結束，油價可望回落。他認為，當前軍事行動已讓美國面臨的安全威脅降低，國內也將因此受益。