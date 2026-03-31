鉅亨網編譯余曉惠 2026-04-01 06:48

黃金周二 (31 日) 勁揚逾 3%，連續第三個交易日上漲，但仍無法挽回本月頹勢，寫下 2008 年 10 月以來最差表現，反映伊朗戰爭帶來的通膨和利率上升預期，讓黃金這種不孳息資產持續受到打壓。

黃金現貨價上漲 3.2%，報每盎司 4652.31 美元，是 3 月 20 日以來最高。

黃金期貨收高 2.7%，報每盎司 4678.60 美元。

黃金 3 月累計下跌 11.8%，是金融海嘯以來最差表現。

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美元周二走軟，為金價提供支撐，但無礙 3 月的月線收高。當美元走強，以美元計價的黃金對持有其他貨幣的投資人而言更加昂貴。

Zaner Metals 副總裁兼高級貴金屬策略師 Peter Grant 說：「黃金當前的漲勢令人鼓舞，原因是市場對中東局勢緩和的樂觀情緒正在增強。但要形成持續上漲形態，需要看到更強勁的上揚表現。」

Grant 補充說：「從長期來看，基本趨勢依然看漲，去美元化和央行買盤等關鍵基本面支撐依然存在。」

《華爾街日報》(WSJ) 援引政府官員的話報導指出，美國總統川普願意在荷姆茲海峽仍處於封鎖的狀態下，結束對伊朗的軍事行動。然而與此同時，美國國防部長赫格塞斯 (Pete Hegaseth) 表示，未來幾天將是伊朗戰爭的決定性時刻，並警告德黑蘭當局，如果伊朗不達成協議，衝突將升級。

由於中東戰爭推高油價、加劇通膨升溫的疑慮，市場正在重新評估利率展望，導致 3 月現貨黃金大跌 11.8%。雖然黃金通常被用來規避不確定性和通膨，但若利率上升，持有黃金的機會成本也會變高。

BMI 維持對 2026 年黃金年均價格在每盎司 4600 美元的預測，高盛則預測金價將在 2026 年底能達到 5400 美元。

其他貴金屬交易

現貨白銀大漲 6.7%，報每盎司 74.64 美元，但 3 月仍累計下跌 20.4%。

現貨白金上漲 3.1%，報每盎司 1958.05 美元，3 月月線收黑。

現貨鈀金勁揚 5.2%，報每盎司 1479.14 美元，3 月月線收黑。