鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-31 06:42

避險需求回升，帶動黃金周一 (30 日) 反彈，是連續第二個交易日上漲，但在中東衝突刺激市場對通膨和利率上升預期的情況下，仍無法挽回 3 月月線幾乎篤定下跌的頹勢。

黃金現貨價上漲 0.6%，報每盎司 4518.57 美元，上周曾觸及 11 月以來最低。

4 月交割的黃金期貨收高 0.7%，報每盎司 4557.50 美元。

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Kitco Metals 高級分析師 Jim Wyckoff 表示：「戰爭仍在激烈持續，衝突暫無解決跡象，這帶動避險需求、進而推高金價…… 近期市場焦點將集中在戰爭、原油價格、公債殖利率以及美元指數上。」

美國總統川普周一表示，除非伊朗開放荷姆茲海峽，否則伊朗的發電廠和油井將被摧毀。在此之前，德黑蘭表示美國的和平提議不切實際，並向以色列發射多輪彈道飛彈。

金價 3 月以來下跌超過 14%，預料將創下 2008 年以來最差單月表現，主因是能源價格飆升加劇通膨疑慮，並促使市場重新評估利率預期。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾表示，Fed 可以等待並觀察伊朗戰爭對經濟和通膨的影響。Fed 本月稍早把基準利率的目標區間維持在 3.50-3.75% 不變。

美國本周將公布一系列經濟數據，包括職位空缺、零售銷售、ADP 就業報告，以及非農就業數據。

City Index 和 FOREX.com 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，每盎司 4700 到 4750 美元區間似乎是金價短期反彈的測試水位，「如果金價無法突破這個區間，這次反彈很可能像我們近期看到的其他反彈一樣逐漸消退。」

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