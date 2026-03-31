鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-31 18:50

金價在周二 (31 日) 亞市上漲，但由於中東戰爭引發了通膨疑慮，並使市場預期將採取鷹派貨幣政策，投資者紛紛轉向美元作為首選避險資產，這使得金價仍可能創下 17 年多來最大的單月跌幅。

截至格林威治標準時間 07:27，現貨黃金上漲 0.9% 至每盎司 4550.68 美元；美國 4 月交割的黃金期貨上漲 0.5% 至 4580.70 美元。

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本月金價已下跌超過 13%，預計將創下自 2008 年 10 月以來最劇烈的跌勢。儘管如此，本季度價格仍上漲約 5%，並曾在 1 月 29 日創下 5594.82 美元的歷史新高。目前金價較這一歷史高點下跌了 18.70%。

KCM Trade 首席市場分析師 Tim Waterer 表示：「有鑑於幾個月前的交易價格，交易員目前仍從價值投資的角度來看待黃金。因此，今日金價走高是受到油價下跌、美元回落以及具吸引力的買入價位共同推動的。」

雖然黃金通常被視為對沖通膨與地緣政治風險的工具，但戰爭引發的能源成本飆升，也提高了市場對於更高利率的預期，進而增強了美元作為避險資產的吸引力。

另一方面，美元正邁向自 7 月以來最大的單月漲幅，成為最強勁的避險資產，這主要受到美國能源出口國地位的支撐，以及投資者在過去一個月的衝突中紛紛轉向現金避險的影響。目前，交易員已幾乎完全排除了今年美國降息的可能性，而在戰爭爆發前，市場原本預期會降息兩次。

Waterer 進一步指出：「如果荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 維持關閉，油價可能會持續波動，且受供應限制影響，潛在漲幅可能進一步擴大。因此，這種自衝突開始以來一直困擾金價的高油價局勢尚未消退。」