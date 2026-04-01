複製倫敦模式！新加坡考慮為全球央行增設黃金儲存空間
鉅亨網編譯陳韋廷
新加坡正積極尋求將自身打造為國際黃金交易中心，並考慮增設儲存空間，以吸收更多央行儲備。
《彭博資訊》報導，知情人士透露，新加坡已在評估包括樟宜機場附近土地在內的潛在選址，旨在利用便捷的交通與嚴密的安保縮短貴金屬運輸時間。
新加坡金融管理局發言人回應表示，央行「正考慮利用現有設施存放黃金」，但未對擴建計畫置評。
為實現此目標，新加坡政府已聯合產業團體宣布開發相關服務與產品，涵蓋場外結算清算系統及資本市場產品。
分析師指出，吸引作為流動性最終提供者的各國央行，並獲得成熟造市商金融機構的支持，將是新加坡計畫能否成功的關鍵。
報導指出，這與全球最大黃金交易中心倫敦的模式相仿，後者正是依靠央行儲備與活躍造市商支撐起每日數十億美元的黃金交易。星國正試圖複製這套支柱體系，以提升自身在全球貴金屬市場中的地位。
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