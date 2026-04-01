鉅亨網編譯陳韋廷 2026-04-01 10:30

新加坡正積極尋求將自身打造為國際黃金交易中心，並考慮增設儲存空間，以吸收更多央行儲備。

複製倫敦模式！新加坡考慮為全球央行增設黃金儲存空間 (圖:shutterstock)

《彭博資訊》報導，知情人士透露，新加坡已在評估包括樟宜機場附近土地在內的潛在選址，旨在利用便捷的交通與嚴密的安保縮短貴金屬運輸時間。

‌



為實現此目標，新加坡政府已聯合產業團體宣布開發相關服務與產品，涵蓋場外結算清算系統及資本市場產品。