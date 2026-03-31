鉅亨網編譯段智恆 2026-03-31 22:00

巴菲特接受《CNBC》訪問時指出，儘管波克夏海瑟威 (BRK.B-US) 已減持蘋果部位，截至去年底持股規模仍達約 619.6 億美元，依舊是公司最大單一投資。他坦言，「我賣得太早，但我也買得更早」，顯示整體投資仍具可觀報酬。

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談及後續操作，巴菲特表示，若蘋果股價進一步下跌至合理區間，公司可能會大幅加碼持股，但現階段尚未達到理想買點。近期蘋果股價自高點回落逾 14%，本月亦下跌超過 6%，在整體市場修正壓力下持續走弱。

他指出，「我們很高興蘋果仍是最大持股，但我並不希望它的規模大到幾乎等同其他所有持股總和」，顯示過去減碼部分持股，亦有風險分散考量。

巴菲特同時透露，波克夏在蘋果投資上已累計實現超過 1,000 億美元的稅前獲利，並對現任執行長庫克 (Tim Cook) 給予高度評價。他認為，庫克在承接賈伯斯 (Steve Jobs) 留下的基礎後，展現卓越管理能力，「他是一位出色的經理人，也能與各方保持良好關係」。