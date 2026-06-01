鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-01 16:33

台股 6 月首個交易日開出大紅盤，加權指數今（1）日盤中狂飆逾千點，強勢站上 4 萬 5 千點大關，帶動高股息 ETF 族群全面走揚，多檔熱門標的同步創下歷史新高。投信法人分析，成分股精準搭上台股此波強勁漲幅，累積雄厚資本利得，進而迎來新一波配息熱潮。其中大華優利高填息 30（00918-TW）與群益台灣精選高息（00919-TW）雙雙叩關 30 元整數大關；FT 台灣永續高息（00961-TW）下午公告每單位預計配發 0.15 元，換算年化配息率飆破 14%，一舉拿下當前月配息 ETF 的最高配息寶座。

現金流為王！台股大漲高股息ETF全面創高 00961勇奪月配息「息王」寶座。（圖：shutterstock）

今日在電子與金融權值股領軍下，大盤多頭氣勢如虹，宣告高股息旋風再度吹起。法人指出，面對全球市場震盪，投資人深諳現金流為王的硬道理，高配息商品依然備受市場青睞，資金回流態勢明顯。這波高股息 ETF 重回市場焦點，關鍵在於成分股自第二季起展開爆發式反彈，讓投資人股息與價差雙收。

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觀察今日盤面焦點，00918 受惠於上周五公告本季擬配息 1.26 元，較上季翻倍，年化配息率高達 17.3%，激勵今日股價大漲 4.32%，收盤價 30.46 元，近一個月漲幅達 29.12%；而 00919 今日亦勁揚 3.41%，收盤價同樣站上 30 元，市場高度期待其盤後公布的最新配息表現。

在這波資本利得與配息雙引擎驅動的熱潮中，00961 的表現同樣引發市場高度關注。00961 今日單日漲幅達 4.24%，收在 12.78 元，近一個月累計漲幅高達 23.24%。據今日下午最新公告，00961 每單位預計配發 0.15 元，若以今日收盤價計算，年化配息率飆破 14%，不僅較前一次的 12% 顯著躍升，更奪下月配息息王稱號。值得注意的是，00961 過去連續 11 次除息皆順利完成次次填息的紀錄，在當前震盪的市況下，展現出穩健的防禦與填息實力。

今日表現亮眼的高股息 ETF 還包括國泰永續高股息（00878-TW）大漲 4%，收盤價 31.99 元；中信成長高股息（00934-TW）上漲 3.83%，收在 28.19 元；富邦特選高股息 30（00900-TW）與群益科技高息成長（00946-TW）近一個月漲幅也分別達到 24.71% 與 28.74%，顯示高息資產群體吸金效應顯著。

表：熱門高股息 ETF 近期績效表現