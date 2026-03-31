鉅亨網編譯陳韋廷 2026-03-31 17:10

《路透社》周二 (31 日) 引述兩名消息人士報導，南韓半導體產業關鍵氦氣供應疑慮獲得緩解，境內氦氣庫存目前至少可維持至 6 月，且南韓政府確認排除上半年出現斷供可能性

受美國與以色列對伊朗採取軍事行動影響，全球最大液化天然氣 (LNG) 供應國卡達的相關生產作業遭受衝擊，導致氦氣價格大幅上漲，一名南韓政府消息人士周二指出，作為三星電子、SK 海力士等全球主要晶片企業的所在地，南韓現有庫存足以平穩度過上半年。

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該名官員指出，相關企業正透過支付溢價補充庫存，貨源主要來自全球頭號氦氣生產國美國，並強調「拋開價格不談，當前保障庫存充足是首要任務」。

另據任職於三星氦氣供應商的消息人士透露，三星與 SK 海力士目前持有可供使用 4-6 個月的氦氣庫存。

三星同時從美國和卡達採購氦氣，多元化的供應管道在一定程度上緩衝了卡達供應中斷帶來的影響。卡達氦氣產量佔全球近三分之一，僅次於美國，但在伊朗對其天然氣設施發動攻擊後，卡達能源公司已向客戶宣布不可抗力。

此前，三星及相關產業協會曾向國會議員示警，若中東衝突持續，氦氣及溴素等關鍵原料將面臨斷供風險，同時能源成本亦會攀升。