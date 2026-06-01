鉅亨網新聞中心 2026-06-01 12:00

AI 熱潮正徹底改變全球金融市場的焦點。高盛合夥人威爾森（Mark Wilson）在最新週報指出，過去每天醒來先關注中東地緣政治，如今卻優先查看 SK 海力士股價走勢。

起床先刷SK海力士股價！高盛合夥人驚嘆：市場只剩貪婪沒恐懼。(圖:shutterstock)

這個轉變反映全球資金已大幅轉向 AI 算力與半導體產業，也凸顯市場情緒高度樂觀，投資人更關注 AI 受惠股表現，而非傳統風險因素，潛在轉折風險則可能遭到忽視。

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威爾森直言，當前的金融市場正處於「滿眼貪婪、毫無恐懼」（All Greed, No Fear）的極致狀態。

在貪婪情緒驅使下，市場技術指標已全面拉滿，美股選擇權市場的買權／賣權比率（Put/Call Ratio）衝上歷史極值，代表動能投資的動量策略部位（Momentum Exposure）也刷新歷史紀錄。

更令人擔憂的是槓桿資金的瘋狂湧入，單一股票兩倍（含以上）的槓桿型 ETF 資產管理規模急遽攀升，且高度集中在記憶體晶片領域，這讓威爾森半開玩笑地說，自己絕非唯一每天清晨猛刷海力士股價的人。

雖然基本面暫時為這波漲勢提供了背書——今年以來標普 500 指數大漲約 10%，企業每股盈餘（EPS）預期也上修達 15%，甚至未來兩季的獲利成長預期還在加速，美國與南韓的半導體出口價格指數更出現「令人瞠目結舌」的暴漲。

然而，這片繁榮背後隱藏著結構性漏洞。威爾森示警，若扣除 AI 基礎建設與能源兩大板塊，標普 500 指數其餘成份股的 EPS 預期，自年初以來幾乎原地踏步。換言之，全球資金實際上是將所有籌碼押注在單一主題上。

不過，隨著多重訊號陸續浮現，市場正開始醞釀走出單一敘事的轉折契機。

首先在政策層面，新任聯準會主席華許（Kevin Warsh）剛上任，回顧 1970 年以來的歷任主席，在其首年任期內美股皆面臨 10% 至 36% 不等的修正壓力。

其次，在獲利動能上，美股 EPS 的成長增速預計在今年夏季後見頂放緩，加上美國政策法案對資本支出的前置拉動效應消退，夏季過後企業資本支出恐面臨下修。

最關鍵的變數則來自地緣政治。目前伊拉克與伊朗等中東地區的停火協議談判架構已具雛形，涉及延長停火、重開重要海峽及逐步解除制裁等。

法人指出，一旦停火協議落實，將引導國際油價回落並壓低通膨預期，進而使美債殖利率與美元走軟。這將直接衝擊當前市場主流的「AI 資本支出＋能源」雙引擎（啞鈴式）配置策略。

當這套「AI 與能源」的啞鈴策略面臨解構，全球金融條件趨於寬鬆，最大的受益者將是先前被忽視的歐洲與新興市場。

分析師強調，缺乏能源獨立性的歐洲，將成為地緣局勢和緩、能源成本下降的最大贏家。