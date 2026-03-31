鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-03-31 19:20

受伊朗戰爭導致能源成本飆升影響，歐元區今年 3 月的通膨率錄得自 2022 年以來最劇烈的漲幅。

根據歐盟統計局 (Eurostat) 周二 (31 日) 公布的初步數據，消費者物價 (CPI) 較去年同期上漲 2.5%，高於 2 月的 1.9%，創下 2025 年 1 月以來的新高。儘管整體通膨走強，但不含食品與能源等波動項目的核心通膨率意外放緩至 2.3%，而備受關注的服務業價格亦有所緩解。

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戰爭的陰影已籠罩中東超過 1 個月，其連鎖反應正深刻影響歐洲，不僅推高了當前的通膨，也顯著提升了公眾對未來價格走勢的預期。目前，德國 10 年期公債殖利率維持在 3.02% 附近，接近上周觸及的 15 年高點。

交易員普遍預期歐洲央行 (ECB) 今年將升息兩至三次，且最快可能在下個月啟動首波行動。隨著能源壓力持續，歐元區各國政府與央行紛紛下調經濟成長預測，企業也正為客戶需求受損做準備。

歐洲央行官員強調，絕不容許 2022 年俄烏戰爭後的通膨飆升重演，並誓言將迅速採取果斷行動。

愛沙尼亞央行總裁 Madis Muller 周二表示，3 月 11 日設定的基準情境 (預測今年通膨平均為 2.6%) 目前看來過於樂觀，若能源價格長期維持高位，不排除 4 月就調整利率。在極端情況下，研究指出，物價漲幅甚至可能在 2027 年達到 6.3% 的高峰。

歐元區各國的通膨數據呈現分化趨勢。德國與西班牙的物價漲幅較為劇烈，分別達到 2.8% 與 3.3%；法國通膨雖有所加速，但仍控制在 2% 以下；而義大利則出乎意料地維持在 1.5% 不變。義大利央行總裁 Fabio Panetta 警告，必須密切監控通膨預期，以防出現「薪資 - 物價螺旋」上升。

目前歐洲央行的策略重點在於避免「二次效應」，即防止薪資與銷售價格因預期心理而過度上漲。周一的一項調查顯示，消費者的通膨預期在 3 月大幅飆升，企業亦預計將大幅調漲價格。