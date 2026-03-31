鉅亨網新聞中心 2026-03-31 14:50

根據土耳其媒體報導，黎巴嫩真主黨在過去 24 小時內向以色列發動了 40 次襲擊，目標涵蓋以色列北部的軍事基地、定居點及部隊。襲擊手段包括火箭彈與無人機，打擊範圍甚至延伸至特拉維夫附近的格利洛特 (Glilot) 基地，該地為以色列 8200 軍事情報部隊總部。

此外，真主黨宣稱在黎南邊境城鎮摧毀了數輛以色列梅卡瓦坦克。

‌



目前，真主黨已成為打擊以色列北部的主力，單日最高曾發動逾 100 波攻勢。以色列軍事專家指出，真主黨在利塔尼河南部部署了大量反坦克及肩扛式火箭彈，這類武器射程約 16 公里，發射後無預警且目前技術無法攔截，對以軍構成極大威脅。

作為回應，以色列已在黎巴嫩南部增兵至四個師，以步兵旅和裝甲旅為主展開高強度打擊。為防止真主黨武裝人員回流，以軍近日炸毀了利塔尼河上的六座橋樑。專家分析認為，由於真主黨堅定加入戰局，黎巴嫩南部已實質成為以色列與伊朗博弈的「第二戰場」。