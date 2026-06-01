鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-01 15:20

記憶體巨頭市值破兆

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這場浪潮中最劇烈的變動來自記憶體晶片領域。由於 AI 數據中心對高頻寬記憶體 (HBM) 的爆炸性需求，推動了晶片價格飆升。美光科技 (MU-US) 今年股價已翻了三倍，而亞洲的 SK 海力士與三星電子也分別上漲 260% 與 165%。這三大記憶體巨頭的市值目前均已突破 1 兆美元，合計價值甚至超越了 Meta(META-US) 與特斯拉 (TSLA-US) 的總和。

結構性成長 vs. 周期性風險

看多者認為，半導體產業正經歷結構性變革，AI 的演進可能降低產業長期以來的周期性波動。分析師指出，高頻寬記憶體生產難度高且良率較低，占用了大量產能，導致市場供應持續吃緊，甚至引發智慧型手機與個人電腦等其他市場的短缺。

市場預測，美光的獲利在 2027 年可能達到 1200 億美元，規模將超越電商龍頭亞馬遜 (AMZN-US)。

然而，警示聲並未消失。半導體產業歷史上充滿了繁榮與蕭條的循環，當經濟轉弱或供應過剩時，庫存積壓往往會導致利潤驟降。River Wealth Advisors 執行長兼管理合夥人 Ed O’Gorman 說：「現在買進晶片股或許還有上漲空間，但我始終記得半導體產業的波動性有多大。在一切風和日麗時可能突然風雲變色。」

以美光為例，2022 年其年利潤曾達 87 億美元，但隨後在 2023 年因供應過剩而慘賠 58 億美元。目前標普 500 指數今年 11% 的漲幅中，有近 80% 僅由 10 家公司貢獻，其中 7 家就是半導體企業，市場對晶片股的依賴程度已引起疑慮。

廉價還是過熱？

目前的估值數據也呈現出分歧。若以未來 12 個月的預估盈餘計算，美光等公司的本益比僅約 10 倍，看起來相當便宜。但若參考過去的實際利潤，美光的本益比則高達 46 倍，而費城半導體指數的股價營收比 (Price-to-Sales ratio) 已達 15 倍，是 2002 年以來最高，也是歷史平均值的 3 倍以上。

未來展望：支出能否持續？