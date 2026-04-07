鉅亨網新聞中心 2026-04-07 08:50

2026 年以來，日本股市延續多頭格局，日經 225 指數屢創新高。儘管近期受中東地緣政治升溫影響出現短線震盪，但市場對長線展望仍維持正向看法。法人指出，在國際資金持續流入、企業體質改善及政策環境支撐下，日本股市有望逐步邁入「新常態」，中長期投資價值仍具支撐。

日股連漲後仍有戲 評價面具吸引力

日股表現強勢，連續兩年繳出雙位數漲幅，現在是否仍適合進場，成為不少投資人熱議話題，瀚亞投信產品投資策略部副總經理劉仲翔分析，從評價面來看，日本股市其實不算昂貴。觀察股價淨值比（P/B），日本市場約 1.5 倍，與馬來西亞、泰國相近，明顯低於美國約 4.3 倍，也低於歐洲約 1.9 倍；若以本益比（PE）來看，目前約落在 16 至 17 倍，亦低於美國等主要市場約 20 至 25 倍水準，顯示日股估值仍具吸引力。

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除評價面具優勢外，日本經濟與政策亦出現關鍵變化，有助支撐股市後市表現。物價方面，日本已擺脫長期通縮，通膨轉為正值，近期大致維持在 3% 左右，後續有望回落至 2% 的穩定區間；在利率環境上，日本也告別負利率政策，象徵貨幣政策回歸常態，有助提升資本配置效率與金融市場運作。

日股續強三大關鍵 資金回流、企業改革與政策紅利支撐

隨著企業獲利改善與名目經濟成長率回升，日本股市正逐步邁向「新常態」。劉仲翔預期，日股長期本益比有機會擺脫過去約 14 至 16 倍區間，進一步上修至 20 至 23 倍水準，逐步向國際主要市場靠攏，背後主要來自資金、企業與政策三大支撐動能。

首先，國際資金仍具加碼空間，由於日股評價相對偏低，近年吸引歐洲機構投資人與退休基金持續布局，海外散戶資金也同步流入。以資產配置角度觀察，目前全球投資人對日本市場配置比重仍低於 7%，相較合理水準約 10% 至 15%，後續仍有提升空間，資金動能有望延續。

其次，日本企業體質改善與資本效率提升，正成為支撐日股表現的重要力量，近年在公司治理改革與政策支持帶動下，日本企業持續朝提高 ROE、擴大庫藏股回購、減少交叉持股等方向調整，改革也從財務面延伸至提升定價能力、優化業務組合及剔除低效部門的結構重整，帶動獲利品質與經營效率同步改善。

與此同時，國際資本市場對日本企業信用體質的認可也明顯升高，如今歐洲機構投資人已開始積極買進日本企業債，日本企業今年以來透過外幣債券與貸款籌資達 1,320 億美元，年增 56%，顯示與國際資本市場連結持續加深，也為企業擴張與財務效率改善創造條件。

更重要的是，日本企業正由過去保守經營，轉向更重視成長與資本效率的有紀律擴張。目前日本企業平均槓桿約 2 倍多，仍低於歐美企業約 4 倍水準。若未來槓桿逐步提升，ROE 與 P/B 都有機會同步上修，進一步推升整體市場評價。

第三，則是日本政府持續以擴張性財政政策支撐產業發展，高市早苗政府延續投資與成長導向的政策方向，並透過補充預算及產業支持措施，持續強化戰略性產業發展動能，為經濟成長與企業投資提供支撐，也有助鞏固日本股市中長期表現基礎。

資料來源：瀚亞投信，2026/03。

內需消費、車用半導體、國防供應鏈成三大潛力主軸

至於後續哪些族群仍具潛力，劉仲翔點名三大方向，一是內需消費相關族群，市場預期 2026 年春鬥仍有機會維持 5% 以上加薪幅度，若加薪態勢持續，將有助支撐內需與消費動能；同時，海外旅客赴日消費熱度不減，也進一步強化相關企業的營收與獲利韌性，帶動旅遊、零售及內需消費族群後市表現。

第二，半導體供應鏈仍有評價偏低的「待漲」區域，特別是車用終端、車用半導體等族群，過去受庫存調整壓抑，目前評價仍處相對低檔，隨著庫存回歸健康水位，加上晶片需求穩定與製程升級帶動，後續成長動能可望回溫。此外，半導體產業鏈中不可或缺的化學材料與關鍵原料，如液晶材料、電阻材料及玻璃纖維等，也具備中長期成長潛力。

第三則是國防相關供應鏈，隨著全球地緣政治風險升溫，各國國防支出持續提高，日本國防支出占 GDP 比重也已由 1% 升至 2%，未來仍有進一步擴張空間。在此趨勢下，軍用設備、軍用通訊、精密製造，以及化學材料、工業零組件等供應鏈可望持續受惠。

主動選股策略奏效 績效領先同類型基金

日股強勢表現，也同步帶動相關基金績效走揚。以瀚亞投資 - 日本動力股票基金為例，近一年報酬率接近 40%，明顯優於日股大盤；近三年、近五年累計報酬率亦分別超過 118%、218%，無論短、中、長期表現均領先同類型基金平均。

分析其績效表現優異原因，首先是不追高、專注低估值且基本面穩健的個股：該檔基金採由下而上選股，聚焦具長期成長題材及評價仍具吸引力的個股，並設定嚴格進場門檻，僅在評估具備 60% 至 70% 以上上行空間時才進場布局；對於本益比已被推升至 50 倍、80 倍以上的熱門標的則多半避開，以降低市場震盪帶來的修正風險。

其次，瞄準中小型股：本輪日股多頭與過去由大型權值股主導的格局不同，受惠範圍已逐步擴散。隨著日本內需回溫與海外旅客赴日消費升溫，旅館、鐵路、藥妝及品牌消費等需求同步成長，帶動中小型股接棒上行，成為延續行情的重要動能。

在此趨勢下，相較多數偏重大型股的指數型產品，該基金更強調在地研究與中小型股布局，持股約四成配置於中小型企業，並透過大中小型股靈活配置策略，不僅有助掌握內需與觀光帶動的成長機會，也能提前布局具轉機潛力的個股，提升整體投資效益。

最後，在匯率風險控管上更為審慎：該基金在評估企業獲利與投資價值時，以長期平均匯率（USD/JPY 約 120）作為主要參數，透過較保守的匯率假設與嚴謹篩選機制，讓投資組合對日圓波動的敏感度相對較低。

整體而言，日本股市評價仍未完全反映企業基本面改善成果，隨著公司治理改革與資本效率持續提升，企業獲利體質逐步優化，資金動能亦由大型股擴散至中小型股，使本輪行情由過去集中於權值股，轉為更具廣度的多元上漲。在基本面與資金面支撐下，日股後市仍具表現空間。



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