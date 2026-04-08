鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-04-08 20:36

在市場波動與地緣政治不確定性影響下，亞太區家族辦公室的投資策略正出現明顯轉向。根據法國巴黎銀行財富管理與 Campden Wealth 合作發布的《2025 年亞太區家族辦公室報告》指出，亞太區家族辦公室在短期內趨於保守，傾向提高資產流動性、分散風險，並採取更均衡的投資組合 。今年該報告首度將台灣納入全球性的調查樣本，提醒高資產客戶在資產傳承時，需同時面對稅務規劃、經營權分配及家族治理等三大挑戰 。

報告顯示，受訪者對 2025 年的平均投資報酬率預期降至 6% 。在資產配置方面，現金及流動性資產成為未來 12 個月的首選，反映出投資人在市場加劇動盪的環境下，將穩健與風險控管視為首要目標 。

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值得關注的是，台灣市場今年首度納入該項全球性的調查樣本，顯示台灣在全球家族辦公室版圖中的重要地位顯著提升 。報告發現，雖然台灣家族辦公室的財富多源自傳統產業，但其投資思維已展現出高度的現代化與前瞻性，不再侷限於傳統的股票與不動產投資，而是積極布局私募股權、另類投資及數位資產 。

法國巴黎銀行財富管理台灣區負責人許哲崑分析，台灣在 AI 人工智慧浪潮的推動下，正經歷財富結構性的轉變，並帶動新一代企業家崛起 。受惠於台灣在全球半導體產業的領導地位，台灣家族辦公室在 AI 投資領域具備結構性優勢 。與一般財務投資者不同，台灣投資人更傾向擔任結合產業資源的策略投資者 。隨著跨資產與跨世代配置趨於複雜，高資產客戶在資產傳承時，需同時面對稅務規劃、經營權分配及家族治理等三大挑戰 。

針對亞太區整體的資產配置趨勢，報告指出風險管理與靈活性是核心重點 。2025 年的主要投資目標包含透過地理分散降低風險（47%）、降低組合風險（42%）及提升流動性（33%） 。在配置上，對於亞太市場（不含中國）的資產預期將淨增加 29%，而對美國市場的配置意願則呈現 24% 的淨減少，顯示資金正流向亞太與歐洲地區 。

除了投資策略，亞太區家族辦公室在慈善參與上的表現亦領先全球 。全球平均慈善參與比例為 87%，但亞太區受訪者則是全數皆曾進行慈善捐贈，平均金額達 800 萬美元 。