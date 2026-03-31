鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-31 08:02

波斯灣航運遭遇最新打擊，科威特國家石油公司 (KPC) 發布聲明指出，一艘滿載石油的科威特油輪在杜拜港口錨地遭伊朗襲擊，導致船體受損並引發火災。

這起事件發生在當地周二 (31 日) 剛過午夜不久，遭襲擊的是超大型原油運輸船(VLCC)「Al-Salmi」號。KPC 表示，目前尚未接獲船員受傷報告。

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KPC 在聲明中說：「緊急應變與消防團隊已立即出動，目前正與相關單位緊密配合，努力控制局勢。」該公司補充，詳細的技術評估工作正在進行中。

此外，KPC 警告，此次襲擊可能已導致「周邊海域發生漏油」。

英國海事貿易行動辦公室 (UKMTO) 也報導了這起攻擊事件，案發地點位於杜拜西北方 31 海浬處。

隨著美伊戰爭持續，這類針對能源運輸節點的軍事行動，正讓波斯灣局勢與全球能源供應壓力進一步升級。

國際油價周一已因胡塞組織參戰而上漲，西德州原油期貨 (WTI) 重返每桶 100 美元，而科威特油輪遇襲的消息讓油價周二 (31 日) 延續漲勢，WTI 突破每桶 106 美元。