鉅亨網編譯莊閔棻 2026-03-30 14:30

美國官員透露，美國總統川普正在考慮發動一項軍事行動，從伊朗奪取近 1,000 磅的鈾。這是一項複雜且高風險的任務，可能使美軍長時間駐留伊朗境內數日甚至更久。

根據《華爾街日報》報導，官員表示，川普尚未決定是否下達這項命令，他同時也在評估行動對美軍的風險。但官員指出，總統對此想法仍持開放態度，因為這有助於實現他阻止伊朗製造核武的核心目標。

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據一名熟悉川普想法的人士透露，總統也鼓勵幕僚向伊朗施壓，要求其以交出鈾料作為結束戰爭的條件。川普在與政治盟友的對話中明確表示，伊朗不能保有這批材料，若談判桌上無法取得，他已討論過以武力奪取的可能性。

目前，巴基斯坦、土耳其與埃及在美國與伊朗之間扮演中介角色，但美國與伊朗尚未展開直接談判以結束戰爭。

白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）在聲明中表示：「五角大廈的任務是做好準備，提供總統最大選項，但這不代表總統已做出決定。」五角大廈未發表評論，美國中央司令部發言人也拒絕置評。

週日晚間，川普對媒體表示，伊朗必須遵從美國的要求，否則「他們將不復存在。」談及伊朗的鈾料時，川普說：「他們將交出來。」

伊朗鈾料儲量與潛在威脅

去年六月，以色列與美國對伊朗發動一系列空襲前，伊朗被認為擁有超過 400 公斤的 60% 高濃縮鈾，以及近 200 公斤的 20% 易分裂材料，後者可輕易轉化為 90% 武器級鈾。

國際原子能總署（IAEA）署長格羅西（Rafael Grossi）指出，他認為這些鈾料主要集中在美以去年六月攻擊的三個目標中的兩處：伊斯法罕核設施的地下隧道，以及納坦茲的一處儲藏庫。

專家表示，伊朗擁有鈾濃縮離心機，且具備建立新地下濃縮設施的能力。

據熟悉內情的人士透露，川普及部分盟友私下認為，可透過一次精準行動奪取鈾料，既不會顯著延長戰爭時間，又能讓美國在四月中旬結束這場衝突。

川普曾告訴身邊人士，他不希望戰爭拖得過久。一些高層幕僚則希望他將注意力放在其他事務上，包括即將到來的期中選舉。民調顯示，共和黨在中期選舉中可能會遭遇重大挫敗。

美國軍事行動的挑戰與風險

前美軍官員與專家指出，若以武力奪取鈾料，將是一項極為複雜且危險的行動，可說是川普下令的最具挑戰性的軍事任務之一。

此舉也可能引發伊朗報復，並使戰事延長，遠超出川普團隊公開提出的 4 至 6 週時間框架。

此外，美軍部隊需空運抵達目標地點，可能面臨伊朗地對空飛彈及無人機攻擊。抵達現場後，作戰部隊需先確保周邊安全，以便工程人員使用挖掘設備清理殘骸，檢查地雷與陷阱。

鈾料的奪取可能需由精英特種作戰部隊執行，他們受過專門訓練，能從衝突區移除放射性物質。高濃縮鈾料可能存放在 40 至 50 個類似潛水氣瓶的特殊鋼筒中，必須裝入運輸容器以防意外。

哥倫比亞大學高級研究員、前伊朗核談判代表 Richard Nephew 指出，運輸這些鋼筒可能需要數輛卡車。

專家表示，除非現場已有機場，否則美軍需先搭建臨時跑道，以運送設備進入並將鈾料帶出。整個行動可能耗時數日甚至一週。

前美國中央司令部及特種作戰司令部指揮官、退役將領 Joseph Votel 表示：「這不是一次快速進出式的行動。」

過去類似經驗與外交選項

不過，若伊朗同意將鈾料作為和平協議的一部分交出，美軍就可避免這類高風險行動。

歷史上，美國也曾以和平方式從他國移除濃縮鈾料：1994 年美國在「藍寶石計畫」中從哈薩克移除鈾料；1998 年，美國與英國合作，從喬治亞提比里西附近的反應爐移除高濃縮鈾，並運送至蘇格蘭的核設施。

川普尚未公開表示是否會下令執行奪取鈾料的行動。

過去一週，川普也尋求以外交途徑解決戰爭，敦促伊朗在談判中拆除核計畫。國務卿盧比歐（Marco Rubio）上週表示，美國可在不動用地面部隊的情況下達成主要目標。

美國官員指出，伊朗目前並未進行鈾濃縮，如果想成為核武國，還需將鈾濃縮至武器級並製造彈頭或核彈。

此外，伊朗目前也沒有可打到美國本土的洲際彈道飛彈，但國防情報局去年預測，若伊朗改造其太空運載火箭，2035 年前可能擁有數十枚此類飛彈。

軍方部署與多重選項

美國官員表示，隨著軍方持續對伊朗目標發動打擊，川普也在接收有關奪取鈾料行動挑戰的簡報。

官員指出，若總統下令行動，軍方也在準備其他選項，包括將海軍快反部隊及陸軍第 82 空降師傘兵部署到該地區，以便奪取如伊朗南部沿海島嶼等戰略位置。

據美國官員透露，五角大廈在該地區已擁有進行鈾料奪取所需的多數資產，並考慮增派額外一萬名地面部隊，以提供總統更多作戰選項。

在本月初的五角大廈記者會上，被問及美國對伊朗高濃縮鈾料的計畫時，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）表示，他希望德黑蘭願意交出鈾料，但同時暗示若伊朗拒絕，美軍仍有奪取的選項。

赫格塞斯在 3 月 13 日說：「總統一直密切關注伊朗的核能力。我們有一系列選項，包括伊朗自願交出鈾料，當然我們會歡迎這種情況。」