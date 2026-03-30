鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-31 07:34

在美國總統川普評估對伊朗戰爭的下一步行動之際，兩名美國官員周一 (30 日) 向路透透露，隸屬美國陸軍精銳「第 82 空降師」(82nd Airborne Division)的數千名士兵，正陸續抵達中東。

川普考慮攻占伊朗哈格島 美軍精銳第82空降師數千兵力抵達中東 (圖:Shutterstock)

路透曾在 3 月 18 日率先報導，川普政府正考慮向中東增派數千名美軍，此舉將擴大軍事選項，包括在伊朗領土內部署兵力。

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這些駐紮在北卡羅來納州 Fort Bragg 的傘兵，將加入已派往該地區的數千名水手、海軍陸戰隊及特種作戰部隊。上周末已有約 2500 名海軍陸戰隊員抵達中東。

提供消息的匿名官員並未具體說明部署地點，但表示這項調動符在意料之中。新增的陸軍兵力包括第 82 空降師的總部人員、部分後勤支援單位，以及一個旅級戰鬥隊 (brigade combat team, bct)。

消息人士指出，美國目前尚未決定派兵進入伊朗，但他們將成為在該地區未來潛在行動的戰力。

在對伊戰爭中，這些士兵可能有多種用途，包括試圖占領掌握伊朗 90% 石油出口的哈格島 (Kharg Island)。據悉川普政府內部曾討論奪取哈格島的可能性，但因為該島位於伊朗的飛彈與無人機的攻擊範圍內，此舉風險極高。

川普政府也曾討論過派遣地面部隊進入伊朗境內，以提取高濃縮鈾。但這意味著美軍必須深入境內並停留較長時間，嘗試挖掘埋藏在深層地下的物質。

此外，內部討論還包括派遣美軍進入伊朗，以確保油輪安全通過荷姆茲海峽。雖然該任務主要由空軍與海軍執行，但也可能代表美國將在伊朗海岸線部署地面部隊。

川普周一表示，美國正與一個「更理智的政權」進行談判，希望能結束戰爭，但他再次警告德黑蘭當局必須開放荷姆茲海峽，否則美軍將攻擊伊朗的油井與發電廠。

然而，考量到美國公眾對伊朗戰事的支持度低迷，加上川普曾在選前承諾避免讓美國陷入新的中東衝突，任何動用地面部隊的決定，都可能讓川普面臨重大政治風險。